罗姆尼陷纳税质疑,出击声讨奥巴马

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透俄亥俄鲍林格林/华盛顿7月18日电---罗姆尼周三指责奥巴马总统妖魔化商业上的成功，借此驳斥后者对他个人财富的质疑。奥巴马的质疑可能损及罗姆尼参加总统竞选。
近几周，奥巴马抓住罗姆尼的税务问题和从商经历发起攻击，防范对手将选民的注意力聚焦到白宫应对经济疲软不力方面。
共和党内一些资深人士担心，在竞争让许多美国民众开始调整并对候选人形成较明确看法的档口，罗姆尼被奥巴马竞选团队逼得束手无策。
但《纽约时报》/CBS News的一项民意调查显示，罗姆尼与奥巴马的支持率不相上下，如果立即举行总统大选，有45%的受访者表示支持罗姆尼，奥巴马的支持率则为43%。
罗姆尼在摇摆州俄亥俄讲话时指责奥巴马攻击成功企业的做法。
“指责和攻击成功、妖魔化各阶层成功人士的想法实属罕见，让人费解，”罗姆尼在一个市政厅式的会议上说。
他所指的是奥巴马上周在佛吉尼亚州的言论。奥巴马当时称，企业无法单独取得成功，还需要道路、桥梁等公共服务的支持。
民主党还暗示罗姆尼有所隐藏，要求他公开更多纳税申报信息。罗姆尼在讲话中对此只字未提。（完）
--编译：侯雪苹;发稿：王凤昌
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比