〔美国个股〕雅虎业绩乏善可陈,分析师关注新任CEO将要推出的战略

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
* 新CEO的战略将成为雅虎股价催化剂
* 雅虎第三季业绩将受惠于奥运会及美国大选--巴克莱
路透7月18日电---华尔街分析师选择淡化雅虎(YHOO.O)乏善可陈的季报,而去仔细揣摩新任首席执行官(CEO)梅耶尔(Marissa Mayer)上任后的每个举动.
RBC Capital Markets分析师在一篇题为"真的与季报无关"的报告中指出,他们预计投资者将关注新任CEO的战略,未来数该策略或向投资者传达.
花旗投资研究(Citi Investment Research)分析师表示,要让曾为行业翘楚的百度重振旗鼓,梅耶尔会有大量待办事宜.
一些观察人士曾臆测梅耶尔的意外就任,标志着雅虎意在重新将注意力从在线内容转移到网页技术和产品上来.
"我们仍需看到围绕核心业务的更连贯的战略和运营好转迹象,才会对股票有助益,"J.P. Morgan Securities表示.
巴克莱称广告收入增长1%令人失望,但考虑在线广告价格全盘下滑,这并不令人意外.
巴克莱补充称,雅虎第三季业绩将受惠奥运会及美国大选,近期收购的在线广告公司Interclick也会为收入增长做贡献.
摩根大通将雅虎目标价位从17美元调升至18美元,巴克莱则将其目标价位从20美元调降至18美元.
雅虎股价周三收报15.70美元,上涨0.64%.(完)
--编译 石冠兰; 审校 田建华
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(468,083口) 159,687 182,730 85,943 178,291 156,738 423,921 425,411 44,162 42,672 较2月7日变动(未平仓合约：减少8,028口) 9,594 -19,262 -7,521 -9,222 16,832 -7,149 -9,951 -879 1,923 各类未平仓合约