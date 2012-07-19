〔美国个股〕雅虎业绩乏善可陈,分析师关注新任CEO将要推出的战略

* 新CEO的战略将成为雅虎股价催化剂

* 雅虎第三季业绩将受惠于奥运会及美国大选--巴克莱

路透7月18日电---华尔街分析师选择淡化雅虎(YHOO.O)乏善可陈的季报,而去仔细揣摩新任首席执行官(CEO)梅耶尔(Marissa Mayer)上任后的每个举动.

RBC Capital Markets分析师在一篇题为"真的与季报无关"的报告中指出,他们预计投资者将关注新任CEO的战略,未来数该策略或向投资者传达.

花旗投资研究(Citi Investment Research)分析师表示,要让曾为行业翘楚的百度重振旗鼓,梅耶尔会有大量待办事宜.

一些观察人士曾臆测梅耶尔的意外就任,标志着雅虎意在重新将注意力从在线内容转移到网页技术和产品上来.

"我们仍需看到围绕核心业务的更连贯的战略和运营好转迹象,才会对股票有助益,"J.P. Morgan Securities表示.

巴克莱称广告收入增长1%令人失望,但考虑在线广告价格全盘下滑,这并不令人意外.

巴克莱补充称,雅虎第三季业绩将受惠奥运会及美国大选,近期收购的在线广告公司Interclick也会为收入增长做贡献.

摩根大通将雅虎目标价位从17美元调升至18美元,巴克莱则将其目标价位从20美元调降至18美元.

雅虎股价周三收报15.70美元,上涨0.64%.(完)