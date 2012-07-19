《外汇专栏》英国央行会议记录暗示降息,但欧元/英镑料不改跌势

(本文作者为路透外汇专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley; 编译 艾茂林

路透伦敦7月18日电---英国央行周三公布会议记录,字里行间暗示未来可能考虑下调已然处在纪录低位的指标利率.但英镑兑欧元EURGBP=R料仍然会上涨.

会议记录称,尽管决策者在7月4-5日的会议上并未决定降息,但新的信贷措施或在未来数月改变他们对经济的评估.

虽然欧元/英镑终将下跌,但在未来一个月里100个月移动均线(目前切入位在0.7741)将构成支撑.

外汇市场对会议记录的即时反应是抛出英镑,却未考虑到在这个充满不确定性的世界里,投资者看重资本的回归甚过资本回报,如此一来,英镑依旧散发魅力.

事实上在与欧元的较量中,英镑无论从哪一方面讲都会胜出.

英国央行货币政策委员会(MPC)以压倒性多数决定增扩资产购买计划规模,从根本上支撑了对英国公债的买盘.那些有信心买入英债的投资者,是不会忽略这一事实的.

如果英债价格获得支撑,寻求避险的投资者需要担心的事情就少一件.

避险题材依然活跃.

西班牙央行周三数据显示,该国银行业坏账率5月升至1994年4月以来最高的8.95%.

媒体周三引述德国财长朔伊布勒的话称,西班牙1,000亿欧元援助款应由政府来负责偿还,而非银行业.

如果欧元区内二线国家一直不是理想的投资目的地,那么核心国家也不会完美.

很多经济较强的欧元区核心国家都以负利率发行短期债券,高流动性的短债市场通常是投资者寻求避险的首选.

比利时周二标售三个月期国库的得标利率为负0.016%,加入过去一周法国、德国和荷兰以负利率标债的阵营.

德国周三以负利率标售两年期公债DE2YT=TWEB,为历来首次.芬兰两年期公债FI2YT=TWEB回报率也降至负值.

两年期英国公债GB2YT=RR周三收益率或只有0.17%,虽然微薄,但至少投资能取得回报.

更广泛地讲,虽然英债收益率较低,但仍为正值<0#GBBMK=>.将此与英国央行继续承诺购买资产的动作结合来看,大概可以认为英债甚至英镑将保持魅力.

英镑应当摆脱英国央行未来可能降息的影响,兑欧元应能上涨.(完)