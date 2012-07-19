《外汇专栏》英国央行会议记录暗示降息,但欧元/英镑料不改跌势

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(本文作者为路透外汇专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley; 编译 艾茂林
路透伦敦7月18日电---英国央行周三公布会议记录,字里行间暗示未来可能考虑下调已然处在纪录低位的指标利率.但英镑兑欧元EURGBP=R料仍然会上涨.
会议记录称,尽管决策者在7月4-5日的会议上并未决定降息,但新的信贷措施或在未来数月改变他们对经济的评估.
虽然欧元/英镑终将下跌,但在未来一个月里100个月移动均线(目前切入位在0.7741)将构成支撑.
外汇市场对会议记录的即时反应是抛出英镑,却未考虑到在这个充满不确定性的世界里,投资者看重资本的回归甚过资本回报,如此一来,英镑依旧散发魅力.
事实上在与欧元的较量中,英镑无论从哪一方面讲都会胜出.
英国央行货币政策委员会(MPC)以压倒性多数决定增扩资产购买计划规模,从根本上支撑了对英国公债的买盘.那些有信心买入英债的投资者,是不会忽略这一事实的.
如果英债价格获得支撑,寻求避险的投资者需要担心的事情就少一件.
避险题材依然活跃.
西班牙央行周三数据显示,该国银行业坏账率5月升至1994年4月以来最高的8.95%.
媒体周三引述德国财长朔伊布勒的话称,西班牙1,000亿欧元援助款应由政府来负责偿还,而非银行业.
如果欧元区内二线国家一直不是理想的投资目的地,那么核心国家也不会完美.
很多经济较强的欧元区核心国家都以负利率发行短期债券,高流动性的短债市场通常是投资者寻求避险的首选.
比利时周二标售三个月期国库的得标利率为负0.016%,加入过去一周法国、德国和荷兰以负利率标债的阵营.
德国周三以负利率标售两年期公债DE2YT=TWEB,为历来首次.芬兰两年期公债FI2YT=TWEB回报率也降至负值.
两年期英国公债GB2YT=RR周三收益率或只有0.17%,虽然微薄,但至少投资能取得回报.
更广泛地讲,虽然英债收益率较低,但仍为正值<0#GBBMK=>.将此与英国央行继续承诺购买资产的动作结合来看,大概可以认为英债甚至英镑将保持魅力.
英镑应当摆脱英国央行未来可能降息的影响,兑欧元应能上涨.(完)
--译文审校 高琦
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比