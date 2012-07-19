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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 11:46 BJT

〔澳新汇市〕澳元兑欧元持于近纪录高位,兑美元在10周高位附近

路透惠灵顿/悉尼7月19日电---周四澳元兑欧元持于纪录高点附近,兑美元在10周高位附近,寻求收益和安全资产的投资者追捧澳元,新西兰元则表现落后.

澳元兑美元AUD=D4由盘初的1.0359升至1.0399美元,创5月1日以来最高.澳元轻松引发1.0380的停止单,本周迄今涨幅已达1.5%,受寻求收益的投资行为支撑.

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