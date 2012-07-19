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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 11:50 BJT

〔中国汇市〕人民币早盘变化甚微,购汇盘浮现抵消非美货币强势

* 人民币即期汇价早盘变化有限

* 购汇盘浮现,压制了人民币表现

路透北京7月19日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三早盘变化甚微.虽然中间价连续四日上涨,以澳元为代表的非美货币走势亦强,但购汇盘的浮现,仍压制了人民币的表现.

"(美元)买兴重一点,"上海一银行交易员称,"非美货币在涨,澳元强一些,日圆和新加坡元也是,按理(美元兑人民币)就应该下去;但有客盘在买,波动就比较窄."

北京时间11:37,人民币兑美元即期报6.3704元,上日收报6.3702元,至目前为止盘中波幅仅为18个点.人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日为6.3126元,上日为6.3140元.

澳元/美元AUD=D4稍早一度升穿1.0390,因有传闻称德国央行将把澳元纳入外汇储备的货币组合中.

上述交易员并预计,下午盘即期汇价仍有走强的可能性,但也需视购汇客盘的力量强弱再定.

离岸市场上,北京时间11:37,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3675/25元,上日尾盘报6.3700元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=最新报在6.4110/40,上日尾盘为6.4125元.

欧元周四在亚洲交易时段持稳,但仍承压,此前德国总理梅克尔发表的言论令欧元区债务危机忧虑重燃.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽

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