〔中国汇市〕人民币早盘变化甚微,购汇盘浮现抵消非美货币强势

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
* 人民币即期汇价早盘变化有限
* 购汇盘浮现,压制了人民币表现
路透北京7月19日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三早盘变化甚微.虽然中间价连续四日上涨,以澳元为代表的非美货币走势亦强,但购汇盘的浮现,仍压制了人民币的表现.
"(美元)买兴重一点,"上海一银行交易员称,"非美货币在涨,澳元强一些,日圆和新加坡元也是,按理(美元兑人民币)就应该下去;但有客盘在买,波动就比较窄."
北京时间11:37,人民币兑美元即期报6.3704元,上日收报6.3702元,至目前为止盘中波幅仅为18个点.人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日为6.3126元,上日为6.3140元.
澳元/美元AUD=D4稍早一度升穿1.0390,因有传闻称德国央行将把澳元纳入外汇储备的货币组合中.
上述交易员并预计,下午盘即期汇价仍有走强的可能性,但也需视购汇客盘的力量强弱再定.
离岸市场上,北京时间11:37,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3675/25元,上日尾盘报6.3700元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=最新报在6.4110/40,上日尾盘为6.4125元.
欧元周四在亚洲交易时段持稳,但仍承压,此前德国总理梅克尔发表的言论令欧元区债务危机忧虑重燃.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽
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路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3