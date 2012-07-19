〔伦敦奥运〕巴西将拿更多金牌,超越京奥成绩--京奥50米自由泳冠军

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Pedro Redig

路透伦敦7月19日电---奥运会男子50米自由泳冠军西耶罗(Cesar Cielo)在周三向媒体预言，巴西队此次将带更多的金牌回国，超过四年前北京奥运会上15金的成绩。

在北京夺冠的巴西选手及队伍包括西耶罗、女子跳远选手马格吉(Maurren Maggi)还有巴西女排队。

25岁的西耶罗认为，巴西在本届奥运的金牌将有增无减，因为他们将有更多的支持，以及作为下届奥运会东道主的强烈优越感。他本人将角逐男子50米、100米自由泳和4×100米混合泳接力。

"我们有能力比在北京的时候赢得更多的金牌，"他在水晶宫的巴西队训练营告诉记者。

这也是巴西代表团第一次有了自己独立的训练营。西耶罗和百余名队友一样，在伦敦南部进行日常训练。

西耶罗还表示，他并不担心这个毁掉了伦敦夏季的糟糕天气。

"圣保罗跟这里差不多。那里也是十有八九都是阴天，你知道，我还是想晴天多一天，"他微笑着说。

在2011年，西耶罗被检测出一种违禁药物呈阳性。但是在声称药检出的利尿剂阳性是源于食物交叉污染之后，他逃过了禁赛，只获得了一次警告处分。

他的上诉得到了国际体育仲裁院(Court of Arbitration for Sport)的支持。后者认同检测出的违禁利尿剂成分并不是故意用来提高成绩的。

"我来这里是为了游得更快，我并不想多谈其他的，"在提到上述事件时，他这样说道。

"我的目标是以最好的方式代表我的国家参赛，在50米自由泳中得到金牌，并尽力争取100米的金牌。"

西耶罗的队友弗兰卡(Felipe Franca)在2011年上海世锦赛男子50米蛙泳中夺得冠军。体育画报(Sports Illustrated)预计他今年会在100米蛙泳中摘得一枚银牌。但是信心十足的25岁的年轻人目标更高远。

"为此我已经艰苦训练很久了，我的主要志向就是夺金，"他说道。

(完)