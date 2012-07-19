〔伦敦奥运〕巴西将拿更多金牌,超越京奥成绩--京奥50米自由泳冠军

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Pedro Redig
路透伦敦7月19日电---奥运会男子50米自由泳冠军西耶罗(Cesar Cielo)在周三向媒体预言，巴西队此次将带更多的金牌回国，超过四年前北京奥运会上15金的成绩。
在北京夺冠的巴西选手及队伍包括西耶罗、女子跳远选手马格吉(Maurren Maggi)还有巴西女排队。
25岁的西耶罗认为，巴西在本届奥运的金牌将有增无减，因为他们将有更多的支持，以及作为下届奥运会东道主的强烈优越感。他本人将角逐男子50米、100米自由泳和4×100米混合泳接力。
"我们有能力比在北京的时候赢得更多的金牌，"他在水晶宫的巴西队训练营告诉记者。
这也是巴西代表团第一次有了自己独立的训练营。西耶罗和百余名队友一样，在伦敦南部进行日常训练。
西耶罗还表示，他并不担心这个毁掉了伦敦夏季的糟糕天气。
"圣保罗跟这里差不多。那里也是十有八九都是阴天，你知道，我还是想晴天多一天，"他微笑着说。
在2011年，西耶罗被检测出一种违禁药物呈阳性。但是在声称药检出的利尿剂阳性是源于食物交叉污染之后，他逃过了禁赛，只获得了一次警告处分。
他的上诉得到了国际体育仲裁院(Court of Arbitration for Sport)的支持。后者认同检测出的违禁利尿剂成分并不是故意用来提高成绩的。
"我来这里是为了游得更快，我并不想多谈其他的，"在提到上述事件时，他这样说道。
"我的目标是以最好的方式代表我的国家参赛，在50米自由泳中得到金牌，并尽力争取100米的金牌。"
西耶罗的队友弗兰卡(Felipe Franca)在2011年上海世锦赛男子50米蛙泳中夺得冠军。体育画报(Sports Illustrated)预计他今年会在100米蛙泳中摘得一枚银牌。但是信心十足的25岁的年轻人目标更高远。
"为此我已经艰苦训练很久了，我的主要志向就是夺金，"他说道。
(完)
--编译： 林秀峰 发稿：王燕焜
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比