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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 12:00 BJT

〔日本股市〕受科技股推动早盘小涨,25日均线得而复失

路透东京7月19日电---日本股市日经指数周四早盘收高,因Advantest(6857.T)等高科技股反弹,此前行业领头羊英特尔(Intel)(INTC.O)下调财测幅度低于预期,提振该板块.

不过日经指数未能突破25日移动均线,另外早盘成交温吞,显示投资者不看好当前会有大范围的反弹.

电子和机械板块领涨,但是市场人士称市场活动是由解除长期地产和短期景气循环股持仓的投机客推动,而非来自于投资者的新资金入市.

日经指数早盘涨0.8%,报8,792.40点.尽管该指数一度涨至8,835点,但未能守住约在8,820点的25日均线.(完)

--编译 田建华;审校 张明钧

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