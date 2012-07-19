〔中非关系〕中国将引导企业对非洲投资并向制造业领域倾斜--总理

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透北京7月19日电---中国国务院总理温家宝周三表示,中国将继续鼓励有实力、信誉好的企业赴非投资,并引导对非洲投资向制造业领域倾斜,支持企业和金融机构以多种方式参与非洲交通、通讯、电力、水利等基础设施建设.
他在第四届中非企业家大会开幕式上并称,中方将于年内全面落实向非洲提供优惠性质贷款的承诺,并在此基础上提供新的优惠性质贷款和商业贷款.
同时,中方决定实施"对非贸易专项计划",适时派出赴非投资贸易促进团,扩大非洲产品进口;支持举办更多非洲商品展,为非洲企业推介优势商品提供便利.
中国还将进一步对非洲国家开放市场,提高与中国建交的非洲最不发达国家享受零关税待遇的出口商品税目的比重.
中国国家主席胡锦涛于周四表示,未来三年内将向非洲国家提供200亿美元贷款,是过去三年提供金额的两倍.[ID:nSB1675952]
2009年,中国承诺将向非洲提供100亿美元优惠贷款.而2006年的峰会上胡锦涛亦宣布提供50亿美元的信贷支持.
截至今年6月,中国对非各类投资450亿美元.其中直接投资超过150亿美元,制造业、金融业和建筑业投资占60%,采矿业投资约占25%.(完)
--发稿 苏丹; 审校 曾祥进
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3