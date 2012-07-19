〔中国货币市场〕流动性紧张未改但回购利率平稳,受逆回购利率偏低牵制

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透上海7月19日电---中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周四表面平稳,但流动性紧张局面实际并未明显改善.央行公开市场进行逆回购操作,注入流动性并显示引导利率下行之意.而降准预期再次升温也推波助澜,综合作用下机构报价多相对稳定.
交易员指出,虽稍早央行在公开市场操作800亿元逆回购,但今日亦有500亿元逆回购到期抵消了多数流动性缓解效应.七天期逆回购利率定在3.35%,远低于目前七天回购利率水平,一定程度牵制资金利率攀升.
北京一银行交易员指出,目前在为资金定价时,参考逆回购利率变得越来越重要,因为该数据显示央行调节货币市场的方向和态度.
"松紧程度没变化,大行依然不出钱,并且还在借钱,只是没人抬价了,今天的逆回购利率比市场低20多个点呢,逆回购是这样,价格也难再涨了."他并称.
资金面的连续吃紧,令市场对降准的期待再次升温.北京另一银行交易员认为,稳定经济,刺激贷款投放仍是政策重点,而7月的大量财政存款上缴,外汇占款增长不佳都将给资金面带来压力,利用逆回购等短期调节方式难以解决实质性问题,降准仍然十分有必要.
而从近来的调节手段看,央行越来越重视调节的审慎性和持久性,之所以迟迟未有政策出台,而采用短期调节手法,是为了进一步探测实体经济和市场底部,做到例无虚发.
中国人民银行公开市场今日仅将进行800亿元人民币逆回购操作,期限七天.路透据此测算,本周央行公开市场净回笼资金600亿元.[ID:nSB1673368].逆回购中标利率3.35%.
而今日(19日)同时有400亿元14天逆回购及100亿元7天逆回购到期,相当于有500亿元从市场中被抽离.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:53 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0080 2.9601 4.79 2,909.21
七天CN7DRP=CFXS 3.5322 3.4673 6.49 778.22
14天CN14DRP=CFXS 3.6195 3.5517 6.78 230.42
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.9951 2.9494 4.57 809.90
七天CHICNY7D=CFXS 3.5515 3.4940 5.75 111.40
==============================================================================(完)
--发稿 刘昕; 审校 乔艳红
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金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3