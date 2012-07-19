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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 12:02 BJT

〔国际油市〕布兰特原油持稳于105美元上方,受中东紧张局势支撑

路透新加坡7月19日电---布兰特原油期货周四持稳于每桶105美元上方,接近七周高位,受地缘政治忧虑推动,而美联储主席贝南克有关美国经济将避免二次衰退的言论,亦令石油需求增长复苏的希望重燃.

贝南克的言论帮助改善整体金融市场的人气,燃起了人们对全球经济可能不会进一步恶化的希望.但叙利亚严重爆炸袭击和保加利亚发生攻击以色列游客事件,令中东进一步陷入危机,从而加剧石油供应忧虑.

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