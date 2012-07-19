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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 12:10 BJT

〔中国货币市场〕流动性紧张未改但回购利率平稳,受逆回购利率偏低牵制(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海7月19日电---中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周四表面平稳,但流动性紧张局面实际并未明显改善.央行公开市场进行逆回购操作,注入流动性并显示引导利率下行之意.而降准预期再次升温也推波助澜,综合作用下机构报价多相对稳定.

交易员指出,虽稍早央行在公开市场操作800亿元逆回购,但今日亦有500亿元逆回购到期抵消了多数流动性缓解效应.七天期逆回购利率定在3.35%,远低于目前七天回购利率水平,一定程度牵制资金利率攀升.

北京一银行交易员指出,目前在为资金定价时,参考逆回购利率变得越来越重要,因为该数据显示央行调节货币市场的方向和态度.

"松紧程度没变化,大行依然不出钱,并且还在借钱,只是没人抬价了,今天的逆回购利率比市场低20多个点呢,逆回购是这样,价格也难再涨了."他并称.

资金面的连续吃紧,令市场对降准的期待再次升温.北京另一银行交易员认为,稳定经济,刺激贷款投放仍是政策重点,而7月的大量财政存款上缴,外汇占款增长不佳都将给资金面带来压力,利用逆回购等短期调节方式难以解决实质性问题,降准仍然十分有必要.

而从近来的调节手段看,央行越来越重视调节的审慎性和持久性,之所以迟迟未有政策出台,而采用短期调节手法,是为了进一步探测实体经济和市场底部,做到例无虚发.

中国人民银行公开市场今日仅将进行800亿元人民币逆回购操作,期限七天.路透据此测算,本周央行公开市场净回笼资金600亿元.[ID:nSB1673368].逆回购中标利率3.35%.

而今日(19日)同时有400亿元14天逆回购及100亿元7天逆回购到期,相当于有500亿元从市场中被抽离.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:01 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

==============================================================================

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0083 2.9601 4.82 3,006.18

七天CN7DRP=CFXS 3.5325 3.4673 6.52 790.40

14天CN14DRP=CFXS 3.6195 3.5517 6.78 244.04

------------------------------------------------------------------------------

人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.9950 2.9494 4.56 815.90

七天CHICNY7D=CFXS 3.5761 3.4940 8.21 116.40

-------------------------------------------------------------------------------

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 6.4000 1.1000 530.00 490.26

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.5050 3.2100 29.50 99.32

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.3000 2.8050 49.50 4.56

-------------------------------------------------------------------------------

回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.0300 2.9600 7.00 --

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.5600 3.4600 10.00 --

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.6000 3.4880 11.20 --

-------------------------------------------------------------------------------

Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.9858 2.9342 5.16 --

七天SHICNYSWD= 3.5225 3.4500 7.25 --

三个月SHICNY3MD= 3.7834 3.7859 -0.25 --

==============================================================================(完)

--发稿 刘昕; 审校 乔艳红

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