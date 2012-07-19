《热点透视》中国海外上市企业的管理层收购热潮或将遇冷

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撰稿 顾蔚 编译 白云

路透香港7月19日电---中国企业的管理层收购(MBO)热潮或将在华尔街遇冷.面对监管调查、被卖空机构盯上、获利预警三重打击,新东方教育科技集团(EDU.N)股价在过去两天重挫60%.尽管股价大跌或能让美国上市中国企业的私有化成本降低,但财务成本,还有可能的法务成本激增,或许会让管理层收购趋势嘎然而止.

的确,股价下跌可能让公司创始人比以往都更想进行私有化.不仅因为收购价格下降了,继续在美国上市的成本也增加了.数家法律事务所已对中资企业提起集体诉讼.在一系列丑闻曝光后,中资企业的法务和合规成本陡增.据一位银行家称,企业诉讼保费在前两年增加了约三倍.

收购趋势放缓已然开始.在美国私募股权投资集团德州太平洋集团(TPG)TPG.UL支持下,尚华医药SHP.N7月6日完成1.76亿美元的管理层收购,为5月底以来唯一达成的新交易.据Roth Capital Partners统计,今年前五个月有11宗MBO交易对外宣布.但成功率不怎么高.自2010年4月以来,在美上市中国企业宣布的34宗私有化交易中,只有14宗得以完成.

融资似乎是最大的障碍.据一位参与这些交易的人士透露,银行现在要求很高的利率,以弥补法律风险的上升,过桥贷款的年利率可高达20%.公司的基本业务也已见恶化.新东方教育表示美国证交会(SEC)对其展开调查时,也发布了获利预警.

此外,新出现的会计问题和全球市场普跌,使得上市套利的希望也降低.协助公司创始人展开MBO的私募股权投资公司计画将纽约或新加坡等地被低估的企业下市,然后安排其在香港或中国内地股市以更好的价格重新上市.这个过程变得越来越难以实现.据汤森路透资料,香港股市今年上半年的IPO规模较2011年大降近90%.

随着大宗并购交易渐渐减少,股权资本市场乏力,中国企业引领的MBO潮流曾是让亚洲银行家兴奋的一大亮点.现在,就连这块领域似乎也玩不转了.(完)