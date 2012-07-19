《热点透视》中国海外上市企业的管理层收购热潮或将遇冷

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 顾蔚 编译 白云
路透香港7月19日电---中国企业的管理层收购(MBO)热潮或将在华尔街遇冷.面对监管调查、被卖空机构盯上、获利预警三重打击,新东方教育科技集团(EDU.N)股价在过去两天重挫60%.尽管股价大跌或能让美国上市中国企业的私有化成本降低,但财务成本,还有可能的法务成本激增,或许会让管理层收购趋势嘎然而止.
的确,股价下跌可能让公司创始人比以往都更想进行私有化.不仅因为收购价格下降了,继续在美国上市的成本也增加了.数家法律事务所已对中资企业提起集体诉讼.在一系列丑闻曝光后,中资企业的法务和合规成本陡增.据一位银行家称,企业诉讼保费在前两年增加了约三倍.
收购趋势放缓已然开始.在美国私募股权投资集团德州太平洋集团(TPG)TPG.UL支持下,尚华医药SHP.N7月6日完成1.76亿美元的管理层收购,为5月底以来唯一达成的新交易.据Roth Capital Partners统计,今年前五个月有11宗MBO交易对外宣布.但成功率不怎么高.自2010年4月以来,在美上市中国企业宣布的34宗私有化交易中,只有14宗得以完成.
融资似乎是最大的障碍.据一位参与这些交易的人士透露,银行现在要求很高的利率,以弥补法律风险的上升,过桥贷款的年利率可高达20%.公司的基本业务也已见恶化.新东方教育表示美国证交会(SEC)对其展开调查时,也发布了获利预警.
此外,新出现的会计问题和全球市场普跌,使得上市套利的希望也降低.协助公司创始人展开MBO的私募股权投资公司计画将纽约或新加坡等地被低估的企业下市,然后安排其在香港或中国内地股市以更好的价格重新上市.这个过程变得越来越难以实现.据汤森路透资料,香港股市今年上半年的IPO规模较2011年大降近90%.
随着大宗并购交易渐渐减少,股权资本市场乏力,中国企业引领的MBO潮流曾是让亚洲银行家兴奋的一大亮点.现在,就连这块领域似乎也玩不转了.(完)
--译文审校 张明钧
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比