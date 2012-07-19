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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 12:13 BJT

〔中国债市动态〕僵持中利率债依旧承压,逆回购对冲未解资金紧张困境

路透上海7月19日电---中国银行间债市周四早盘利率债依旧承压,其中中长期国债收益率有小幅上行.因今日央行公开市场进行的逆回购滚动操作,未能有效缓解紧张资金局面,机构只能在降准预期支撑下度日,观望央行下一步的动作.

与二级市场僵持中承压不同,新债发行市场机构配置需求仍较稳定,稍早招标的农发行10年期债券利率符合预期,未起波澜.

上海一银行交易员称,本周到期逆回购规模逾2,000亿元,同期滚动操作量仅约一半.资金的持续紧张,令机构依旧期盼央行能再降准"解渴".在此情况下,现券"现在涨也不是,跌也不是."

央行公开市场今日进行了800亿元人民币的逆回购操作.据此计算,本周公开市场将净回笼600亿元.[CN/MMTCN]

业内人士透露,农业发展银行稍早招标发行的至多150亿元10年期固息金融债,中标利率3.93%,与此前市场预测均值完全一致.[ID:nSB1674488]

北京时间11:28,剩余期限约9.85年的固息国债120009券最新成交CN120009=CFXS在3.32%,上一交易日尾盘为3.2950%.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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