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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 12:31 BJT

〔东京汇市〕欧元持稳而日圆走升,因欧债危机相关忧虑重燃

* 德国总理梅克尔言论提醒投资者危机远未结束

* 日圆兑美元触及6月5日以来高位

* 欧元兑澳元创纪录新低

路透东京7月19日电---欧元周四在亚洲交易时段持稳,但仍承压,此前媒体报导的德国总理梅克尔谈话,令欧元区债务危机忧虑重燃,惠及具有避险色彩的日圆.

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