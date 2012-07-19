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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 13:43 BJT

〔路透基点〕14家银行签署台湾烨联钢铁129.5亿台币融资案--RLPC

路透香港7月19日电---汤森路透旗下基点援引银行人士消息称,14家银行已在7月13日签署台湾烨联钢铁的融资案,此前融资规模从最初目标160亿台币降至129.5亿台币(4.32亿美元).

第一商业银行和台湾土地银行各承贷15亿台币,加入最初的兆丰国际商业银行,共享委托主办行和额度分配行头衔.兆丰国际商银承贷30亿台币.

共同主办行台湾中小企业银行和彰化商业银行分别承贷12亿台币和10亿台币.

六家银行以经理行身份参与:华南商业银行(8亿台币)、台中

商业银行(8亿台币)、全国农业金库(6亿台币)、台湾银行(6亿台币)、元大商业银行(6亿台币)和台新国际商业银行(5亿台币).

台湾合作金库银行(4亿台币)、高雄银行(2.5亿台币)和阳信银行(2亿台币)为一般参贷行.

交易细节为下:

贷款案由借方董事长和关系企业Guan Yin Enterprise担保.本案分为两部分,包括A部分109亿台币有担保定期贷款、以及B部分20.5亿台币无担保定期贷款.

一如先前报导,A部分贷款由土地、工厂及设备做为担保品,贷款利率为较二级市场商业票据利率加码100基点,B部分的贷款利率则为加码110基点.两部分税前利率最低为2%.

银行获邀以下列五种档次参贷:

承贷20亿台币或以上的银行,可获委托主办行及额度分配行头衔,并取得15个基点的先付费用.

承贷15亿-19.9亿台币的银行,亦可获委托主办行及额度分配行头衔,并取得10个基点的先付费用.

承贷10亿-14.9亿台币的银行为共同主办行,可获得7个基点先付费用.

承贷5亿-9.99亿台币的银行为经理行,可取得5个基点先付费用.

承贷2亿-4.99亿台币的银行为一般参贷行,可获得1个基点先付费用.

两部份贷款均有一年的宽限期,分17季每季不等额偿还.前八期各偿还贷款的4%,第9-16期各偿还贷款的6%,最后一期偿还20%.

筹得款项主要用于为烨联两项贷款案再融资,分别是2010年8月的五年期125亿台币贷款案,和2006年5月取得的七年期24.8亿台币贷款案.部分资金也将做为营运资本.

财务条款包括最低流动比率70%、最大债务股本比率250%、最低利息覆盖率三倍、最低有形资产净值250亿台币.

根据该公司网站显示,总部位于台湾高雄的烨联钢铁是东南亚最大的一贯作业不锈钢厂.(完)

--编译 王翔琼;审校 张若琪

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