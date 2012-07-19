〔路透基点〕14家银行签署台湾烨联钢铁129.5亿台币融资案--RLPC

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透香港7月19日电---汤森路透旗下基点援引银行人士消息称,14家银行已在7月13日签署台湾烨联钢铁的融资案,此前融资规模从最初目标160亿台币降至129.5亿台币(4.32亿美元).
第一商业银行和台湾土地银行各承贷15亿台币,加入最初的兆丰国际商业银行,共享委托主办行和额度分配行头衔.兆丰国际商银承贷30亿台币.
共同主办行台湾中小企业银行和彰化商业银行分别承贷12亿台币和10亿台币.
六家银行以经理行身份参与:华南商业银行(8亿台币)、台中
商业银行(8亿台币)、全国农业金库(6亿台币)、台湾银行(6亿台币)、元大商业银行(6亿台币)和台新国际商业银行(5亿台币).
台湾合作金库银行(4亿台币)、高雄银行(2.5亿台币)和阳信银行(2亿台币)为一般参贷行.
交易细节为下:
贷款案由借方董事长和关系企业Guan Yin Enterprise担保.本案分为两部分,包括A部分109亿台币有担保定期贷款、以及B部分20.5亿台币无担保定期贷款.
一如先前报导,A部分贷款由土地、工厂及设备做为担保品,贷款利率为较二级市场商业票据利率加码100基点,B部分的贷款利率则为加码110基点.两部分税前利率最低为2%.
银行获邀以下列五种档次参贷:
承贷20亿台币或以上的银行,可获委托主办行及额度分配行头衔,并取得15个基点的先付费用.
承贷15亿-19.9亿台币的银行,亦可获委托主办行及额度分配行头衔,并取得10个基点的先付费用.
承贷10亿-14.9亿台币的银行为共同主办行,可获得7个基点先付费用.
承贷5亿-9.99亿台币的银行为经理行,可取得5个基点先付费用.
承贷2亿-4.99亿台币的银行为一般参贷行,可获得1个基点先付费用.
两部份贷款均有一年的宽限期,分17季每季不等额偿还.前八期各偿还贷款的4%,第9-16期各偿还贷款的6%,最后一期偿还20%.
筹得款项主要用于为烨联两项贷款案再融资,分别是2010年8月的五年期125亿台币贷款案,和2006年5月取得的七年期24.8亿台币贷款案.部分资金也将做为营运资本.
财务条款包括最低流动比率70%、最大债务股本比率250%、最低利息覆盖率三倍、最低有形资产净值250亿台币.
根据该公司网站显示,总部位于台湾高雄的烨联钢铁是东南亚最大的一贯作业不锈钢厂.(完)
--编译 王翔琼;审校 张若琪
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3