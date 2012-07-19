《企业看点》--7月19日财务活动报导摘要

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透7月19日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 澳洲金融评论报周四未引述消息报导,澳洲Westfield集团WDC.AX或竞购Thakral控股THG.AX在Wynyard车站13亿澳元(13.4亿美元)的混合用途商业开发项目.Wynyard是悉尼的交通枢纽.[ID:nL4E8II66B]
* 商业标准报报导,印度石油天然气公司(ONGC)(ONGC.NS)海外分公司ONGC Videsh,将联合Petronet LNG(PLNG.NS)和印度石油公司(IOC)(IOC.NS)竞购俄罗斯Novatek亚马尔半岛液化天然气项目不超过20%的股权.相关链接:(link.reuters.com/bec59s)
* 商业标准报报导,线上旅游公司Yatra.com财务长Dhruv Shringi表示,该公司或在美国上市.公司料将在下个财年进行首次公开发行(IPO).相关链接:(link.reuters.com/sac59s)
* 经济时报报导,据知情人士透露,廉价航空公司GoAir将通过发股筹集2亿美元资金来减少债务.相关链接:(link.reuters.com/jyb59s)
* 经济时报报导,爱尔兰建材集团CRH(CRH.I)加入竞购Jaiprakash Associates(JAIA.NS)在古吉拉特邦(Gujarat)和安得拉邦(Andhra Pradesh)的水泥工厂.此前Jaiprakash Associates与AV Birla集团的谈判遇阻,因在估值和其它方面存在争议.相关链接:(link.reuters.com/hyb59s)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 龚芳
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3