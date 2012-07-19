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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 13:22 BJT

《企业看点》--7月19日财务活动报导摘要

路透7月19日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 澳洲金融评论报周四未引述消息报导,澳洲Westfield集团WDC.AX或竞购Thakral控股THG.AX在Wynyard车站13亿澳元(13.4亿美元)的混合用途商业开发项目.Wynyard是悉尼的交通枢纽.[ID:nL4E8II66B]

* 商业标准报报导,印度石油天然气公司(ONGC)(ONGC.NS)海外分公司ONGC Videsh,将联合Petronet LNG(PLNG.NS)和印度石油公司(IOC)(IOC.NS)竞购俄罗斯Novatek亚马尔半岛液化天然气项目不超过20%的股权.相关链接:(link.reuters.com/bec59s)

* 商业标准报报导,线上旅游公司Yatra.com财务长Dhruv Shringi表示,该公司或在美国上市.公司料将在下个财年进行首次公开发行(IPO).相关链接:(link.reuters.com/sac59s)

* 经济时报报导,据知情人士透露,廉价航空公司GoAir将通过发股筹集2亿美元资金来减少债务.相关链接:(link.reuters.com/jyb59s)

* 经济时报报导,爱尔兰建材集团CRH(CRH.I)加入竞购Jaiprakash Associates(JAIA.NS)在古吉拉特邦(Gujarat)和安得拉邦(Andhra Pradesh)的水泥工厂.此前Jaiprakash Associates与AV Birla集团的谈判遇阻,因在估值和其它方面存在争议.相关链接:(link.reuters.com/hyb59s)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 梁睿雪;审校 龚芳

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