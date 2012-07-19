(重温稿)《台湾新债预测》中油10年无担保公司债得标利率料落在1.43-1.47%

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透台北7月19日电---路透调查显示,台湾大型国营事业--台湾中油[CHIP.UL]周五将招标的五、七、10年期无担保公司债,在公债率先走多带动下,得标利率区间料分别在1.15-1.20%、1.30-1.35%、1.43-1.47%.
中油将在明日上午标售101/2期无担债,预计五年券发行30亿、七年券为60亿及10年券为75亿台币,可依投标结果增减额发行50%.
台湾中油前次标售是在4月初,当时五年、七年及10年期无担保公司债定价分别为1.22%、1.36%及1.49%,大致符合市场预期.[ID:nST0449644]
中油公司债的信用评等为"AAA",与台电公司债一向被市场视为"类公债",而中油因发债筹码少,对市场的诱因更高,一般都会较台电公司债的订价略低.
以下为债券承销商对得标利率的预估区间:
年期 五年 七年 10年
金融机构 最低(%) 最高(%) 最低(%) 最高(%) 最低(%) 最高(%)
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群益金鼎证券 1.18 1.22 1.32 1.36 1.45 1.48
元富证券 1.15 1.20 1.30 1.35 1.44 1.47
元大宝来证券 1.15 1.20 1.30 1.35 1.40 1.45
大华证券 1.15 1.20 1.30 1.35 1.43 1.46
兆丰证券 1.18 1.23 1.30 1.35 1.40 1.45
统一证券 1.20 1.23 1.30 1.35 1.43 1.48
永丰金证券 1.15 1.20 1.29 1.33 1.45 1.50
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中值 1.15 1.20 1.30 1.35 1.43 1.47 (完)
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--记者 董永年; 审校 曾祥进
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* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3