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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 07:57 BJT

(重温稿)《台湾新债预测》中油10年无担保公司债得标利率料落在1.43-1.47%

路透台北7月19日电---路透调查显示,台湾大型国营事业--台湾中油[CHIP.UL]周五将招标的五、七、10年期无担保公司债,在公债率先走多带动下,得标利率区间料分别在1.15-1.20%、1.30-1.35%、1.43-1.47%.

中油将在明日上午标售101/2期无担债,预计五年券发行30亿、七年券为60亿及10年券为75亿台币,可依投标结果增减额发行50%.

台湾中油前次标售是在4月初,当时五年、七年及10年期无担保公司债定价分别为1.22%、1.36%及1.49%,大致符合市场预期.[ID:nST0449644]

中油公司债的信用评等为"AAA",与台电公司债一向被市场视为"类公债",而中油因发债筹码少,对市场的诱因更高,一般都会较台电公司债的订价略低.

以下为债券承销商对得标利率的预估区间:

年期 五年 七年 10年

金融机构 最低(%) 最高(%) 最低(%) 最高(%) 最低(%) 最高(%)

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群益金鼎证券 1.18 1.22 1.32 1.36 1.45 1.48

元富证券 1.15 1.20 1.30 1.35 1.44 1.47

元大宝来证券 1.15 1.20 1.30 1.35 1.40 1.45

大华证券 1.15 1.20 1.30 1.35 1.43 1.46

兆丰证券 1.18 1.23 1.30 1.35 1.40 1.45

统一证券 1.20 1.23 1.30 1.35 1.43 1.48

永丰金证券 1.15 1.20 1.29 1.33 1.45 1.50

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中值 1.15 1.20 1.30 1.35 1.43 1.47 (完)

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--记者 董永年; 审校 曾祥进

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