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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 13:43 BJT

《汇市简讯》欧元/美元小幅走高,受空头回补提振

0529GMT * 欧元/美元在亚洲市场从1.2275升至1.2298,上档仍挂有卖单 * 据称1.2300附近开始直至1.2350均挂有卖单,1.2350上方设有停止单 * 欧元/日圆从96.82跌至96.50 * 欧元/日圆在96.00之前仍有买单,停止单设在该水准下方及95.50 (完) --编译 王兴亚; 审校 吴云凌

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