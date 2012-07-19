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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 13:44 BJT

《汇市简讯》美元/日圆下档停止单被触发,但买盘聚集

0529GMT

* 美元/日圆从78.83温和跌至78.48

* 从78.60到低点设置的一些停止单被触发,78.40下方有更多停止单

* 买盘一路向下

* 从约79.00开始往上有卖单

* 部分上档停止单与79.25上方的卖盘交叠.(完)

--编译 吴云凌; 审校 张明钧

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