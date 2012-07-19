美国有能力挫败伊朗封锁海峡的企图--美国防部长帕内塔

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿7月18日电---美国国防部长帕内塔周三表示，如果伊朗试图封锁霍尔木兹海峡，美国拥有阻止伊朗的军事实力，并将要求伊朗对任何运输中断负责。
“美国对这里所有的意外情况都做好了准备。我们增强了军事实力，确保我们能够挫败伊朗切断海湾运输的企图。”帕内塔在五角大楼记者会上称。
此前伊朗核项目导致地区紧张局势升级，伊朗威胁封锁霍尔木兹海峡，除非国际社会取消对伊朗石油行业的制裁。
出于对海湾地区安全形势的忧虑，五角大楼已经加强在该地区的军事实力，例如本周宣布提前四个月将斯滕尼斯号航母战斗群部署到海湾，以维持该地区两个航母编队的军力水平。
英国国防大臣哈蒙德与帕内塔一同出席了五角大楼新闻发布会，称英国致力于帮助确保海湾航线持续畅通。
“我可以重申英国参与维护海湾和霍尔木兹海峡国际水域自由航行的承诺，”哈蒙德说道。“伊朗任何封锁霍尔木兹海峡的企图都是非法的，国际社会不会允许这种情况发生。”
“伊朗要明白，如果伊朗或其傀儡导致该地区运输中断，国际社会将要求其为此负责。”帕内塔表示。（完）
--编译：李富强;发稿：王凤昌
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3