美国导弹防御计划或促使中国升级核武库--官员

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透维也纳7月18日电---中国国防大学教授朱成虎少将周三表示，中国可能需要对其核武库进行现代化升级，以回应美国主导的部署导弹防御体系带来的不稳定影响。
他说：“美国导弹预防体系破坏战略稳定。”
在一场关于核裁军小组讨论会的间隙，朱成虎对路透表示：“我们必须保持可信的威慑。”
可信威慑是指，如果对手会因使用核武器导致自身被摧毁，则其不会诉诸核武器。
美国每年花费约100亿美元用于开发、测试和部署导弹防御体系。该体系还包括部署在欧洲的防御体系。
美国称，部署在欧洲的导弹防御系统旨在应对来自伊朗的潜在威胁，不会对俄罗斯构成威胁。
2005年，朱成虎曾建议，如果美国军事干预台海问题，中国或可使用核武器。这一说法在当年引发争议。他本人的观点也说明，这种想法在中国也有一定市场。
朱成虎在研讨会上表示，中国不得不对其核武库进行现代化升级，因美国主导的导弹防御系统的部署或降低其核威慑的可信度。
“因此，中国必须改善其生存、突防的能力……否则，我们很难保持核威慑的可信度。”（完）
--编译：靳怡雯;发稿：程芳
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3