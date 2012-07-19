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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 13:58 BJT

〔台湾股市〕收高1.41%创近三周最大单日百分比涨幅,台积电上扬

路透台北7月19日电---台湾股市周四收高1.41%,录得近三周来最大单日百分比涨幅,跟随美国企业发布乐观财报后区内股市涨势,而晶片类股及台积电(2330.TW)(TSM.N)股价上扬亦提振盘势.

台积电上升3.6%.其客户高通(Qualcomm)(QCOM.O)预期12月当季业绩将较为强劲,此前曾调降本季营收和获利预估,因半导体需求逊于预期.[ID:nSB1675692]

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