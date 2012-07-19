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货币新闻 | 2012年 7月 19日 星期四 14:15 BJT

〔表格〕瑞士6月贸易收支为顺差22.46亿瑞郎,5月修正后为顺差25.19亿

路透苏黎世7月19日电---瑞士联邦海关办公室周四公布,瑞士6月出口实质同比上升1.8%至168.86亿瑞郎.

瑞士6月贸易收支为顺差22.46亿瑞郎.

具体数据如下(单位以百万瑞郎计):

2012年6月 2012年5月 2011年6月

进口 14,640 15,144 15,698

出口 16,886 17,663 14,120

顺差 2,246 2,519 1,578

注:上述数字不包括贵金属与宝石、工艺品以及古董.

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--编译 隋芬;审校 丁琦

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