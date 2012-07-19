印度首次成为澳洲最大移民来源国

(本文由路透中文网编译提供)

路透悉尼7月19日电---澳大利亚政府周四称，在截止到今年6月的一年里，印度首次成为澳大利亚最大永久移民来源国，中国移民人数紧随其后。

澳大利亚企业，尤其是蓬勃发展的矿业，一直呼吁增加移民，填补熟练技术职位的空缺。

澳大利亚政府报告称，在2011/12财年，约有18.5万永久移民入境，包括属于技术移民项目的125,755人。

2010/11年，澳大利亚新移民人数多达168,685人，而该国计划在2012/13年迎来19万新移民。

2011/12年，印度是澳大利亚最大的永久移民来源国，约占新移民总数的16%。中国和英国位居第二、三名。

澳大利亚十大移民来源国中，包括七个亚洲国家：印度、中国、菲律宾、斯里兰卡、马来西亚、韩国和越南。

澳洲移民和公民部部长鲍文（Chris Bowen）称：“技术移民是澳大利亚经济的重要支撑，并有助于解决人口老龄化带来的挑战。”（完）