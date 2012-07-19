印度首次成为澳洲最大移民来源国

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼7月19日电---澳大利亚政府周四称，在截止到今年6月的一年里，印度首次成为澳大利亚最大永久移民来源国，中国移民人数紧随其后。
澳大利亚企业，尤其是蓬勃发展的矿业，一直呼吁增加移民，填补熟练技术职位的空缺。
澳大利亚政府报告称，在2011/12财年，约有18.5万永久移民入境，包括属于技术移民项目的125,755人。
2010/11年，澳大利亚新移民人数多达168,685人，而该国计划在2012/13年迎来19万新移民。
2011/12年，印度是澳大利亚最大的永久移民来源国，约占新移民总数的16%。中国和英国位居第二、三名。
澳大利亚十大移民来源国中，包括七个亚洲国家：印度、中国、菲律宾、斯里兰卡、马来西亚、韩国和越南。
澳洲移民和公民部部长鲍文（Chris Bowen）称：“技术移民是澳大利亚经济的重要支撑，并有助于解决人口老龄化带来的挑战。”（完）
--编译：黎黎 发稿：王凤昌
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比