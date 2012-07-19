〔路透调查〕日本经济料将持续复苏,但分析师大幅调降工业生产预估

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透东京7月19日电---路透调查显示,日本经济今年表现仍料将优于大部分发达国家,因内需强劲.但分析师下调工业生产预估,因全球经济放缓迹象愈发明显.
受访分析师预期,明年3月止财年日本经济料将增长2.2%,略低于6月预期的增长2.3%.
分析师同样将未来12个月里日本经济重陷衰退的机率下调至25%,而5月和6月预期为30%.
但中美经济成长降温,加之欧洲经济和财政问题恶化,使分析师大幅调降日本工业生产预估.
"此前我们预期海外经济体成长会在今年下半年提速.但中国经济成长步伐减弱和发达国家经济放缓的表现愈发突出,"RBS证券日本首席经济分析师西冈纯子表示.
路透在7月10-17日期间调查的27位分析师预期,本财年日本工业生产将成长3.6%,明年成长3.2%.
而在4月调查中,这两个数据分别为成长5.6%和3.5%.
最后一个小标
**新的央行总裁?**
日本央行上周未进一步放宽政策,日本央行总裁白川方明暗示央行无意跟随全球央行脚步,在近期开启新一轮刺激措施.
但如果全球经济条件持续恶化且国内经济复苏失去动能,那么不断增加的政治压力可能会迫使日本央行在年内稍晚再次放宽措施.
白川方明第一届任期将于2013年4月结束.路透调查显示,分析师认为他将再次被提名为总裁的机率仅有20%.但在他是否该连任的问题上,分析师的观点更为不一.
许多分析师认为,日本政界将寻求一位更为积极放宽政策以扶助经济的新任央行总裁.日本议会近期批准两名知名经济学家进入央行政策委员会,其中一人更是倡言要积极放宽货币政策,进一步支持上述选任新总裁的观点.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张明钧
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3