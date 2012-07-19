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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 15:17 BJT

〔路透调查〕日本经济料将持续复苏,但分析师大幅调降工业生产预估

路透东京7月19日电---路透调查显示,日本经济今年表现仍料将优于大部分发达国家,因内需强劲.但分析师下调工业生产预估,因全球经济放缓迹象愈发明显.

受访分析师预期,明年3月止财年日本经济料将增长2.2%,略低于6月预期的增长2.3%.

分析师同样将未来12个月里日本经济重陷衰退的机率下调至25%,而5月和6月预期为30%.

但中美经济成长降温,加之欧洲经济和财政问题恶化,使分析师大幅调降日本工业生产预估.

"此前我们预期海外经济体成长会在今年下半年提速.但中国经济成长步伐减弱和发达国家经济放缓的表现愈发突出,"RBS证券日本首席经济分析师西冈纯子表示.

路透在7月10-17日期间调查的27位分析师预期,本财年日本工业生产将成长3.6%,明年成长3.2%.

而在4月调查中,这两个数据分别为成长5.6%和3.5%.

最后一个小标

**新的央行总裁?**

日本央行上周未进一步放宽政策,日本央行总裁白川方明暗示央行无意跟随全球央行脚步,在近期开启新一轮刺激措施.

但如果全球经济条件持续恶化且国内经济复苏失去动能,那么不断增加的政治压力可能会迫使日本央行在年内稍晚再次放宽措施.

白川方明第一届任期将于2013年4月结束.路透调查显示,分析师认为他将再次被提名为总裁的机率仅有20%.但在他是否该连任的问题上,分析师的观点更为不一.

许多分析师认为,日本政界将寻求一位更为积极放宽政策以扶助经济的新任央行总裁.日本议会近期批准两名知名经济学家进入央行政策委员会,其中一人更是倡言要积极放宽货币政策,进一步支持上述选任新总裁的观点.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张明钧

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