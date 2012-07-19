微软将于10月26日开售Windows 8

(本文由路透中文网编译提供)

路透西雅图7月18日电---微软(MSFT.O)周三表示，其最新的Windows 8操作系统将在10月26日正式开售。

这也意味着，微软客户可以在那天将自己的旧PC升级为新的操作系统，或购买已安装好Windows 8系统的电子设备。

微软通常会在最后一刻才宣布公开发售日期，但却经常表示，公司希望每三年推出一种新的操作系统。

微软本月早些时候曾表示，公司将在10月底推出windows 8系统。（完）