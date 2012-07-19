委内瑞拉谴责叙利亚炸弹袭击事件

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯7月18日电---委内瑞拉周三谴责大马士革爆炸事件，敦促外国势力反对军事干预。爆炸导致叙利亚国防部长和总统阿萨德的姐夫死亡。
委内瑞拉总统查韦斯曾通过向叙利亚运输柴油助其缓解制裁，并称叙利亚冲突是西方势力支持的国际阴谋。
“（委内瑞拉）政府向勇敢的叙利亚人民致以最沉痛的哀悼，特别是受害者的家属。”委内瑞拉外交部在声明中称。
声明还表示，委内瑞拉“劝告国际社会避免进行军事干预，军事干预的结果只会导致冲突恶化”。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比