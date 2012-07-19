《国际主要央行公开市场操作一览》--7月19日

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透上海7月19日电---上周四以来美联储在公开市场操作中卖出短期债券,买入长期债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.
**美国**
以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:
操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间
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7/18 买入公债 47.14 08/15/2020-05/15/2022
7/17 卖出公债 -79.30 02/15/2014-08/31/2014
7/16 买入公债 18.43 08/15/2022-02/15/2031
7/13 买入公债 18.04 02/15/2036-05/15/2042
7/12 卖出公债 -79.30 07/31/2013-01/31/2014
《本周主要新闻》
--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周二对经济前景表达了悲观看法,但在联储是否接近推出新一轮货币刺激举措方面,则基本没有给出实质性的线索.[ID:nSB1672858]
--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托周二表示,如果一如近期数据所显示,美国经济复苏继续困难前行,那么美联储可能就有理由采行政策宽松,包括购买更多债券.然而皮亚纳尔托警告,联储量化宽松措施的好处有其限度.[ID:nST0528695]
**欧洲**
欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:
操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率
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7/18 七天期反向交易 42.27亿美元 0.67%(固定利率)
7/17 七天期反向交易 1,567.52 0.75%(固定利率)
七天期定期存款 -2,115.00 0.02%
ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.
《本周主要新闻》
--欧洲央行(ECB)决策者周四保留进一步采取措施以刺激欧元区疲弱经济的可能性,此前该央行将存款利率下调至零,但并无迹象显示银行准备加大放贷.[ID:nSB1664460]
--欧元区官员周一表示,如果倒闭的银行不具系统重要性,那么欧洲央行愿意让优先债权人承受损失,但此举遭欧元区财长反对.ECB总裁德拉吉上周一在和财长讨论纾困西班牙银行业计划时暗示,央行立场做了一些调整,但这个想法遭到拒绝.
ECB前总裁特里谢强烈反对此项原则,而德拉吉的态度显示央行立场出现转变.此前ECB向来避免任何银行的优先债权人蒙受损失,因担心有损欧元区的信心.[ID:nST0528283]
**日本**
以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:
日本央行活期账户余额(10亿日圆)
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周三 37,160
上周三 38,440
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当期变化 -1,280
金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.
日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.
《本周主要新闻》
--日本央行周三公布的6月14-15日会议记录显示,少数央行政策委员会委员称央行不应排除任何政策选项的可能性,因欧债危机可能损及经济.一些委员也表示,若欧债危机导致日圆上涨,日本企业和家庭信心可能受创.[ID:nSB1672896]
**台湾**
台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%.
《本周主要新闻》
--在全球央行纷纷降息应对疲弱经济之时,台湾央行33个月来首次调降委托银行代收隔夜拆款利率的行为,亦引发市场关于其或跟随降息的揣测.不过分析人士认为,衡诸眼前全球经济情势虽糟,但台湾的经济仍非深度衰退,央行若要祭出紧急降息备战,恐怕还是杀鸡用牛刀.[ID:nST0527691]
--台湾央行周三公布,当日共发行2,502亿台币存单,相较存单到期金额3,020.2亿,存单发行余额减少518.2亿.[ID:nST0528899]
--台湾央行周二公布,当日共发行768.9亿台币存单,相较存单到期金额257亿,存单发行余额增加511.9亿.[ID:nST0528405]
--台湾央行周一公布,当日共发行4,119亿台币存单,相较存单到期金额4,454亿,存单发行余额减少335亿.[ID:nST0528175](完)
--整理 边竞; 审校 李宏薇
全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]
央行相关消息.................................[CEN-CMN]
全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]
全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]
全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]
美国--FEDOPS
欧洲--ECB15
日本--[JP/MMT]
台湾--[TW-CEN-CMN]
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3