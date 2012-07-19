《国际主要央行公开市场操作一览》--7月19日

路透上海7月19日电---上周四以来美联储在公开市场操作中卖出短期债券,买入长期债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

---------------------------------------------------------------------

7/18 买入公债 47.14 08/15/2020-05/15/2022

7/17 卖出公债 -79.30 02/15/2014-08/31/2014

7/16 买入公债 18.43 08/15/2022-02/15/2031

7/13 买入公债 18.04 02/15/2036-05/15/2042

7/12 卖出公债 -79.30 07/31/2013-01/31/2014

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周二对经济前景表达了悲观看法,但在联储是否接近推出新一轮货币刺激举措方面,则基本没有给出实质性的线索.[ID:nSB1672858]

--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托周二表示,如果一如近期数据所显示,美国经济复苏继续困难前行,那么美联储可能就有理由采行政策宽松,包括购买更多债券.然而皮亚纳尔托警告,联储量化宽松措施的好处有其限度.[ID:nST0528695]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

---------------------------------------------------------

7/18 七天期反向交易 42.27亿美元 0.67%(固定利率)

7/17 七天期反向交易 1,567.52 0.75%(固定利率)

七天期定期存款 -2,115.00 0.02%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)决策者周四保留进一步采取措施以刺激欧元区疲弱经济的可能性,此前该央行将存款利率下调至零,但并无迹象显示银行准备加大放贷.[ID:nSB1664460]

--欧元区官员周一表示,如果倒闭的银行不具系统重要性,那么欧洲央行愿意让优先债权人承受损失,但此举遭欧元区财长反对.ECB总裁德拉吉上周一在和财长讨论纾困西班牙银行业计划时暗示,央行立场做了一些调整,但这个想法遭到拒绝.

ECB前总裁特里谢强烈反对此项原则,而德拉吉的态度显示央行立场出现转变.此前ECB向来避免任何银行的优先债权人蒙受损失,因担心有损欧元区的信心.[ID:nST0528283]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

-------------------------------------------

周三 37,160

上周三 38,440

-------------------------------------------

当期变化 -1,280

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行周三公布的6月14-15日会议记录显示,少数央行政策委员会委员称央行不应排除任何政策选项的可能性,因欧债危机可能损及经济.一些委员也表示,若欧债危机导致日圆上涨,日本企业和家庭信心可能受创.[ID:nSB1672896]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%.

《本周主要新闻》

--在全球央行纷纷降息应对疲弱经济之时,台湾央行33个月来首次调降委托银行代收隔夜拆款利率的行为,亦引发市场关于其或跟随降息的揣测.不过分析人士认为,衡诸眼前全球经济情势虽糟,但台湾的经济仍非深度衰退,央行若要祭出紧急降息备战,恐怕还是杀鸡用牛刀.[ID:nST0527691]

--台湾央行周三公布,当日共发行2,502亿台币存单,相较存单到期金额3,020.2亿,存单发行余额减少518.2亿.[ID:nST0528899]

--台湾央行周二公布,当日共发行768.9亿台币存单,相较存单到期金额257亿,存单发行余额增加511.9亿.[ID:nST0528405]

--台湾央行周一公布,当日共发行4,119亿台币存单,相较存单到期金额4,454亿,存单发行余额减少335亿.[ID:nST0528175](完)

--整理 边竞; 审校 李宏薇

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]