中国内地“小香港”前海房价受热捧

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港7月19日电---投资者正抢购深圳前海区附近的房地产，因预期中国政府在此地进一步试水资本市场开放计划将推高当地的房价。

前海距离香港只有一个小时的车程，前海附近一些新建住宅项目的均价已经达到每平方米3.38万元(5,300美元)，是深圳当前房价的近两倍。

深圳是个拥有1,000万人口的大都市，不仅拥有港口和众多摩天大楼，而且也是比亚迪(1211.HK)和华为等中国知名本土企业的总部所在地。

瑞信的一份报告显示，在过去20年间，中国主要城市的房价增速已超过普通家庭平均收入增速的16倍。对楼市泡沫的担忧导致政府采取一系列打压房价的收紧措施。

官方数据显示，6月份中国70个大中城市中，有21个城市的房价下跌，而5月份时房价下跌城市为40个。

当被问及前海房价是否会令投资者失望时，香港恒生管理学院(Hang Seng Management College)商学院院长苏伟文表示：“现在判断其是否会演变为楼市泡沫还为时过早。”

苏伟文表示，详细的开发计划尚未到位，因此很难评估前海房地产的真实价值。

深圳市委书记王荣表示，截至到7月16日，前海共吸引招商意向投资达3,000亿元人民币。（完）