尼日利亚与中国签署14.9亿美元铁路合同

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透阿布贾7月18日电---尼日利亚政府周三称，已经与中国土木工程集团有限公司（CCECC）签署14.9亿美元的合同，由后者承建拉各斯和伊巴丹之间的铁路。
拉各斯是尼日利亚的经济首都；伊巴丹是尼日利亚第三大城市，处于沿海港口和北部地区之间。两座城市距离约130公里。
“（内阁）今日批准将价值14.87亿美元的标准轨复线铁路建设合同授予中国土木工程集团有限公司......施工期为36个月。”尼日利亚运输部长Idris Umar对记者称。
Umar并未透露项目资金来源。今年早些时候，中国土木工程集团有限公司还获得了尼日利亚奥贡州公路合同，价值840万美元。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。