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市场报道 | 2012年 7月 19日 星期四 14:49 BJT

《汇市简讯》若英国零售销售数据强劲,英镑/美元或上看1.5700

0630GMT

* 若英国6月零售销售超越0.6%的预估值,英镑/美元可能升穿1.5668

* 1.5668是英镑/美元周三高位和周二欧洲上午时段高点,亚洲时段英镑波动区间在1.5645-1.5667之间

* 阻力位料在周二高位1.5677和期权障碍1.5700

* 美国股市上涨令美元承压,道指周三扬升103点,道指期货上涨38点

* 据媒体报导,英国首相卡梅伦称,撙节措施将持续至2020年.(完)

--编译 肖群英;审校 田建华

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