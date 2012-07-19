〔路透调查〕得益于矿业投资兴旺,澳洲经济表现料领先其他发达国家

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
* 2012年GDP料增长3.3%,2013年料成长3.2%
* 基础通胀料受抑,容许利率保持在低位
* 持久矿业投资帮助抵消全球经济形势不佳的影响
路透悉尼7月19日电---澳洲今年经济成长的步伐看来定将超过所有其他发达经济体,因矿业投资和消费支出帮助经济在第一季取得亮丽表现,这股成长动力有望延续至2013年.
路透调查中受访分析师预计,澳洲经济2012年成长幅度料为3.3%.4月调查时的预估值为成长2.9%.澳洲国内生产总值(GDP)规模为1.4万亿澳元.
澳洲仍有大量工程支出项目在建,再加上央行大力推出货币刺激举措,因此澳洲2013年的经济成长有望保持在3.2%,该国经济将会22年无衰退.
"若欧洲能够免于灾难,预计未来一年经济增长至少会加快至趋势水平,因受强劲的资本支出和出口推动,"瑞银首席经济学家Scott Haslem说.他预计2012年澳洲经济增幅为3.7%.
政府数据显示澳洲经济第一季成长1.3%,为预估增幅的两倍,较上年同期增幅也达到4.3%的四年高位.随后分析师普遍调高了预估.
这样的成绩轻而易举地超过了美国,加拿大,欧元区和英国.
表现如此出色很大一部分源于矿业投资兴旺,矿产业者多年押注中国和印度在城市化进程中会产生大量需求,因而提高生产.
截止3月的一年中,从矿山到铁路乃至港口这些工程项目支出升幅不低于53%,尚待完成的工作几乎占到国内生产总值(GDP)的10%.
虽然中国经济放缓,且一些项目大肆支出的情况减少,但多数项目在继续推进,仅液化天然气项目规模就达1,650亿澳元.这些投资活动应会提振未来几年内的大宗商品出口.
澳洲人口虽在全世界仅排第53位,但仰赖丰富的大宗商品资源,使其成为全球第18大经济体.
本次调查图表请点选(link.reuters.com/vub59s)
澳洲GDP请点选(link.reuters.com/zyb96s)
**低通胀令利率得以保持在低位**
家庭消费情况亦出人意料地强劲,失业率处在近5%的低位且收入增长稳健,刺激澳洲人从教育到健康,公共事业,汽车以及外出就餐等方方面面的支出取得增长.
相比之下,澳元升值以及竞争日益加剧则损及制造业和零售业,房地产业也是这几年来大家谈之色变的行业.
不过,澳元走强帮助压低进口物价并限制通胀,一些分析师相信上一季通胀率料在1.3%附近的13年低点.
这些已经促使澳洲央行自去年11月以来将指标利率累计调降125基点至3.5%.
市场认为,若全球前景继续恶化,澳洲利率可能降至3%或更低,一如银行间市场利率期货和隔夜利率交换(overnight index swap, OIS)所暗示的.
分析师目前预计今年平均通胀率为1.9%,增速较4月时预测的2.5%放慢.预计2013年通胀率可能上升至2.9%.
由于碳排放税的纳入,消费者物价通胀数据将被人为提高,未来一年CPI可能升高0.7个百分点.
不过澳洲央行坚信,至少在未来几年,基础通胀率将保持在2-3%的目标区间内.
较低的利率还将有助于抵消财政政策紧缩带来的影响,因工党政府承诺在明年6月前恢复预算盈余.与多数发达国家相比,这即使说不上提前了几十年,起码也是提前了数年.(完)
--编译 郑茵;审校 白云
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比