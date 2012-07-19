〔路透调查〕得益于矿业投资兴旺,澳洲经济表现料领先其他发达国家

* 2012年GDP料增长3.3%,2013年料成长3.2%

* 基础通胀料受抑,容许利率保持在低位

* 持久矿业投资帮助抵消全球经济形势不佳的影响

路透悉尼7月19日电---澳洲今年经济成长的步伐看来定将超过所有其他发达经济体,因矿业投资和消费支出帮助经济在第一季取得亮丽表现,这股成长动力有望延续至2013年.

路透调查中受访分析师预计,澳洲经济2012年成长幅度料为3.3%.4月调查时的预估值为成长2.9%.澳洲国内生产总值(GDP)规模为1.4万亿澳元.

澳洲仍有大量工程支出项目在建,再加上央行大力推出货币刺激举措,因此澳洲2013年的经济成长有望保持在3.2%,该国经济将会22年无衰退.

"若欧洲能够免于灾难,预计未来一年经济增长至少会加快至趋势水平,因受强劲的资本支出和出口推动,"瑞银首席经济学家Scott Haslem说.他预计2012年澳洲经济增幅为3.7%.

政府数据显示澳洲经济第一季成长1.3%,为预估增幅的两倍,较上年同期增幅也达到4.3%的四年高位.随后分析师普遍调高了预估.

这样的成绩轻而易举地超过了美国,加拿大,欧元区和英国.

表现如此出色很大一部分源于矿业投资兴旺,矿产业者多年押注中国和印度在城市化进程中会产生大量需求,因而提高生产.

截止3月的一年中,从矿山到铁路乃至港口这些工程项目支出升幅不低于53%,尚待完成的工作几乎占到国内生产总值(GDP)的10%.

虽然中国经济放缓,且一些项目大肆支出的情况减少,但多数项目在继续推进,仅液化天然气项目规模就达1,650亿澳元.这些投资活动应会提振未来几年内的大宗商品出口.

澳洲人口虽在全世界仅排第53位,但仰赖丰富的大宗商品资源,使其成为全球第18大经济体.

本次调查图表请点选(link.reuters.com/vub59s)

澳洲GDP请点选(link.reuters.com/zyb96s)

**低通胀令利率得以保持在低位**

家庭消费情况亦出人意料地强劲,失业率处在近5%的低位且收入增长稳健,刺激澳洲人从教育到健康,公共事业,汽车以及外出就餐等方方面面的支出取得增长.

相比之下,澳元升值以及竞争日益加剧则损及制造业和零售业,房地产业也是这几年来大家谈之色变的行业.

不过,澳元走强帮助压低进口物价并限制通胀,一些分析师相信上一季通胀率料在1.3%附近的13年低点.

这些已经促使澳洲央行自去年11月以来将指标利率累计调降125基点至3.5%.

市场认为,若全球前景继续恶化,澳洲利率可能降至3%或更低,一如银行间市场利率期货和隔夜利率交换(overnight index swap, OIS)所暗示的.

分析师目前预计今年平均通胀率为1.9%,增速较4月时预测的2.5%放慢.预计2013年通胀率可能上升至2.9%.

由于碳排放税的纳入,消费者物价通胀数据将被人为提高,未来一年CPI可能升高0.7个百分点.

不过澳洲央行坚信,至少在未来几年,基础通胀率将保持在2-3%的目标区间内.

较低的利率还将有助于抵消财政政策紧缩带来的影响,因工党政府承诺在明年6月前恢复预算盈余.与多数发达国家相比,这即使说不上提前了几十年,起码也是提前了数年.(完)