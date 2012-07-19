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货币新闻 | 2012年 7月 19日 星期四 15:31 BJT

〔欧洲汇市〕澳元兑美元升至两个半月高位,股市上涨推升风险资产

路透伦敦7月19日电---澳元兑美元AUD=D4周四升至两个半月高位1.0406美元,因为股市上涨鼓舞投资者买进风险较高的资产和收益率较高的货币.

英镑兑美元GBP=D4升至两周高点1.5683美元,美元指数.DXY跌至两周低位82.818.(完)

--编译 沈以文;审校 艾茂林

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