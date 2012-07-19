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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 15:21 BJT

《汇市简讯》西班牙和法国标债情况对欧元走势至关重要

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* 西班牙和法国标债情况对今天欧元走势至关重要

* 欧元波动率处于九周低位,但一个月期风险逆转指标在两年低位接获一些买需

* 一个月期英镑/美元波动率受支撑

* 美元/日圆波动率稍稍脱离数月低点,现汇最近下跌

(完)

--编译 艾茂林; 审校 高琦

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