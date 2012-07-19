〔表格〕外资在韩国股市卖超565亿韩元,连续第二日卖超

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透首尔7月19日电---韩国证券交易所周四公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超565亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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7月19日 -56.5 -347.0 -385.7
7月18日 -43.0 -191.9 225.5
7月17日 318.1 583.7 -216.5
7月16日 -84.6 47.8 31.8
7月13日 -335.5 432.4 -126.9
7月12日 -241.4 -141.2 491.6
7月11日 -226.8 -13.2 230.6
7月10日 -116.2 -24.5 172.0
7月 9日 -334.5 -43.6 245.7
7月 6日 18.1 -160.3 188.0
7月 5日 14.0 185.8 -165.5
7月 4日 173.3 98.4 -148.8
7月 3日 24.5 311.1 -414.6
7月 2日 41.2 132.9 -145.7
6月29日 -154.5 297.3 -223.9
6月28日 -62.3 24.8 15.3
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本月以来 -736.3 1,564.4 -18.5
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今年以来 5,581.3 1,583.6 -3,259.1
------------------------------------------------- (完)
--编译 梁睿雪;审校 龚芳
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3