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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 15:34 BJT

〔表格〕外资在韩国股市卖超565亿韩元,连续第二日卖超

路透首尔7月19日电---韩国证券交易所周四公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超565亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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7月19日 -56.5 -347.0 -385.7

7月18日 -43.0 -191.9 225.5

7月17日 318.1 583.7 -216.5

7月16日 -84.6 47.8 31.8

7月13日 -335.5 432.4 -126.9

7月12日 -241.4 -141.2 491.6

7月11日 -226.8 -13.2 230.6

7月10日 -116.2 -24.5 172.0

7月 9日 -334.5 -43.6 245.7

7月 6日 18.1 -160.3 188.0

7月 5日 14.0 185.8 -165.5

7月 4日 173.3 98.4 -148.8

7月 3日 24.5 311.1 -414.6

7月 2日 41.2 132.9 -145.7

6月29日 -154.5 297.3 -223.9

6月28日 -62.3 24.8 15.3

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本月以来 -736.3 1,564.4 -18.5

-------------------------------------------------

今年以来 5,581.3 1,583.6 -3,259.1

------------------------------------------------- (完)

--编译 梁睿雪;审校 龚芳

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