〔路透基点〕澳门米高梅15亿美元联贷条件类似于Wynn联贷案--RLPC

路透香港7月19日电---汤森路透旗下基点援引银行人士消息称,澳门米高梅15亿美元等值五年期银团贷款的定价类似于刚刚结案的Wynn Macau的23亿美元银团贷款.

基于逾四倍的杠杆比率,澳门米高梅提出的初步利率为较Libor加码250个基点.若杠杆比率在3.5-4倍,则加码将降至225个基点,若杠杆比率为3倍,则将在175个基点.

与此同时,Wynn支付的初步利率为:前两个季度较Libor加码250个基点,之后的加码则取决于杠杆比率:4.5倍或以上为250个基点,4-4.5倍为225个基点,3-4倍为200个基点,低于3倍则为175个基点.

消息人士称,两项联贷的费用水平也完全相同.与Wynn一样,对承诺2亿美元的,澳门米高梅支付200个基点的最高先付费用;对承诺15亿美元的,支付150个基点的先付费用;对承诺1亿美元的,支付100个基点的先付费用;对承诺5,000万美元的,支付75个基点的最高先付费用.

消息人士表示,澳门米高梅已向约10家银行发出了贷款条件表,征求回复的截止日期为7月26日.

据消息称,该项联贷案包括5亿美元的绿鞋选项.

如昨日报导的那样,定于8月1日在澳门举行银行会议.消息称,该案可能包括港元贷款,因此联贷的规模为此前报导的120亿港元.

如此前所报,所筹资金将用于再融资,或有可能是澳门米高梅的Cotai新项目.

数家显示,澳门米高梅于2010年进行了9.5亿美元五年期贷款,支付的含所有费用的最高利率为约499个基点,即较Libor加码约450个基点.

市场人士用近期博彩业联贷的定价作为澳门米高梅该项联贷的定价基准,尤其是Melco Crown Entertainment的联贷案."Melco是一个更具可比性的案例,因其也具有投资级别以下的评级,"一位消息人士称.Wynn的评级则为BB+.

Melco目前为其14亿美元融资案支付的利率为较Libor加码300个基点.

一些市场参与者也参考近期的博彩业信贷二级市场交易.

Venetian Macau于2016年11月到期的37亿美元五年期信贷案,其中的500万美元以94.75-95%面值于6月初出售,相当于包含所有费用的价码为较Libor加码225个基点.Venetian的所有者为拉斯维加斯金沙公司(Las Vegas Sands),其评级为BB+.

澳门米高梅此前名为澳门米高梅金殿(MGM Grand Macau),是一座35层楼高得、拥有600个房间的赌场,于2007年12月18日正式开业.该项目为米高梅与澳门赌王何鸿燊之女何超琼(Pansy Ho)以50:50的比例所组建的合资公司.

2011年4月,MGM China Holdings成立,以进行IPO.根据协议,何超琼持股29%,米高梅持股51%,公众持股20%.

MGM China今年首季净营收为7.02亿美元,较上年同期增长18%.营业利润为6,800万美元,经调整的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为1.65亿美元,同比增21%.(完)