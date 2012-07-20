卡梅伦称叙利亚政权更迭的时间已到

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透喀布尔7月19日电---英国首相卡梅伦周四称，叙利亚总统阿萨德必须下台，叙利亚必须进行政权更迭以避免内战。
“我要明确告诉阿萨德，是该他出局的时候了，也是政权过渡的时候了......如果不进行政权过渡，叙利亚显然会陷入内战。”卡梅伦在出访阿富汗时对记者称。
“我要告诉（俄罗斯）总统普京......和所有联合国安理会成员国，现在是该安理会通过明确和严格的制裁决议的时候了，我认为应该根据《联合国宪章》第七章行动，这是显而易见的。”
“叙利亚政府对本国人民作出了一些非常恐怖的事情。我认为对人民作出这种行为并且仍在如此行事的政权应该出局。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。