卡梅伦称叙利亚政权更迭的时间已到

(本文由路透中文网编译提供)

路透喀布尔7月19日电---英国首相卡梅伦周四称，叙利亚总统阿萨德必须下台，叙利亚必须进行政权更迭以避免内战。

“我要明确告诉阿萨德，是该他出局的时候了，也是政权过渡的时候了......如果不进行政权过渡，叙利亚显然会陷入内战。”卡梅伦在出访阿富汗时对记者称。

“我要告诉（俄罗斯）总统普京......和所有联合国安理会成员国，现在是该安理会通过明确和严格的制裁决议的时候了，我认为应该根据《联合国宪章》第七章行动，这是显而易见的。”

“叙利亚政府对本国人民作出了一些非常恐怖的事情。我认为对人民作出这种行为并且仍在如此行事的政权应该出局。”（完）