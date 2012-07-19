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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 17:11 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月19日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商  主体评级    起息日   上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日) 
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*中化股份       200       30       9   7/20簿记建档    中信证券      AAA       7/23     7/24
                                                       工商银行                                   
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       主承销商   主体评级   起息日   上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日) 
=============================================================================================
*电信科学技术   20         9      12    7/24簿记建档   浦发银行       AA+     7/27     7/30
研究院
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*天山股份        8         4      12    7/24簿记建档   浦发银行       AA      7/26     7/27
(000877.SZ)
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*兴发集团        6         2      12    7/24簿记建档   招商银行       AA-     7/26     7/27
(600141.SS)
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*阳谷祥光       10         5      12    7/26簿记建档    国开行        AA-     7/27     7/30
铜业公司
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*珠海联邦制药    6         6      12    7/26簿记建档   招商银行       AA-     7/30     7/31
股份公司
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中铁十四局集团   4         4      12    7/20簿记建档   浙商银行       AA      7/23     7/24
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星马汽车集团     8         4      12    7/20簿记建档   北京银行       AA-     7/23     7/24
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申能集团       100        35      12    7/20簿记建档   中金公司      AAA      7/23     7/24
                                                       交通银行
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合肥华泰集团     5         3      12    7/24簿记建档   招商银行       AA-     7/26     7/27
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山东垦利        10         4      12    7/25簿记建档   北京银行       A+      7/26     7/27
石化集团
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浙江铁路        20         5      12    7/25簿记建档   中信银行       AA+     7/27     7/30
投资集团                                               浙商银行
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       主承销商   主体评级   起息日    上市日 
              (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)
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*宏图高科        7        3       3    7/24簿记建档    中信银行      AA-      7/26      7/27
(600122.SS)                                            兴业银行    
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厦门象屿集团    4.5       4.5     5    7/20簿记建档    兴业银行      AA-      7/23      7/24    
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连云港港口集团   8        8       5    7/23簿记建档    浦发银行      AA       7/25      7/26
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中国水电        25       25       5    7/24簿记建档    建设银行     AAA       7/25      7/26
(601669.SS)                                            交通银行    
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广西新发展      6.6      6.6      5    7/24簿记建档    兴业银行      AA       7/25      7/26   
交通集团                         
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人       注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级     起息日    上市日  
               (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)  
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*北京经济技术    0.5      0.5      2   7/26簿记建档  北京银行       AA         7/27      7/30
开发区科技中小企业        (北京首创投资担保公司提供担保)
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浙江慈溪    优先2.375 优先2.375    1   7/20簿记建档  浙商银行      A-1         7/23      7/24
中小企业    普通0.125 普通0.125    1                                 B
                          (中国东方资产管理公司承诺远期收购优先级票据)
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陕西杨凌现代     0.81     0.81     3   7/23簿记建档  民生银行      AAA         7/24      7/25
农业中小企业              (中债信用增进公司提供担保)
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珠三角中小企业   3.8      3.8      3    推迟发行     招商银行       AA          --        --
                          (深圳中小企业信用融资担保集团提供担保)
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级  起息日     上市日  
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)  
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暂无 
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   注:*代表新增.(完)

  --整理 边竞; 审校 李宏薇

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