《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月19日

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *中化股份 200 30 9 7/20簿记建档 中信证券 AAA 7/23 7/24 工商银行 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *电信科学技术 20 9 12 7/24簿记建档 浦发银行 AA+ 7/27 7/30 研究院 ============================================================================================= *天山股份 8 4 12 7/24簿记建档 浦发银行 AA 7/26 7/27 (000877.SZ) ============================================================================================= *兴发集团 6 2 12 7/24簿记建档 招商银行 AA- 7/26 7/27 (600141.SS) ============================================================================================= *阳谷祥光 10 5 12 7/26簿记建档 国开行 AA- 7/27 7/30 铜业公司 ============================================================================================= *珠海联邦制药 6 6 12 7/26簿记建档 招商银行 AA- 7/30 7/31 股份公司 ============================================================================================= 中铁十四局集团 4 4 12 7/20簿记建档 浙商银行 AA 7/23 7/24 ============================================================================================= 星马汽车集团 8 4 12 7/20簿记建档 北京银行 AA- 7/23 7/24 ============================================================================================= 申能集团 100 35 12 7/20簿记建档 中金公司 AAA 7/23 7/24 交通银行 ============================================================================================= 合肥华泰集团 5 3 12 7/24簿记建档 招商银行 AA- 7/26 7/27 ============================================================================================= 山东垦利 10 4 12 7/25簿记建档 北京银行 A+ 7/26 7/27 石化集团 ============================================================================================= 浙江铁路 20 5 12 7/25簿记建档 中信银行 AA+ 7/27 7/30 投资集团 浙商银行 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *宏图高科 7 3 3 7/24簿记建档 中信银行 AA- 7/26 7/27 (600122.SS) 兴业银行 ============================================================================================= 厦门象屿集团 4.5 4.5 5 7/20簿记建档 兴业银行 AA- 7/23 7/24 ============================================================================================= 连云港港口集团 8 8 5 7/23簿记建档 浦发银行 AA 7/25 7/26 ============================================================================================= 中国水电 25 25 5 7/24簿记建档 建设银行 AAA 7/25 7/26 (601669.SS) 交通银行 ============================================================================================= 广西新发展 6.6 6.6 5 7/24簿记建档 兴业银行 AA 7/25 7/26 交通集团 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *北京经济技术 0.5 0.5 2 7/26簿记建档 北京银行 AA 7/27 7/30 开发区科技中小企业 (北京首创投资担保公司提供担保) ============================================================================================= 浙江慈溪 优先2.375 优先2.375 1 7/20簿记建档 浙商银行 A-1 7/23 7/24 中小企业 普通0.125 普通0.125 1 B (中国东方资产管理公司承诺远期收购优先级票据) ============================================================================================= 陕西杨凌现代 0.81 0.81 3 7/23簿记建档 民生银行 AAA 7/24 7/25 农业中小企业 (中债信用增进公司提供担保) ============================================================================================= 珠三角中小企业 3.8 3.8 3 推迟发行 招商银行 AA -- -- (深圳中小企业信用融资担保集团提供担保) ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 边竞; 审校 李宏薇
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3