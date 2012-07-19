版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 16:10 BJT

〔日本金融〕东京银行间拆放款利率的结构不存在问题--银行协会会长

路透东京7月19日电---日本全国银行协会会长暨瑞穗金融集团社长佐藤康博周四在例行新闻会上表示,他并不认为在确定东京银行间拆放款利率(Tibor)的构成上有什么特殊问题.

他亦表示,不相信日本银行业会卷入伦敦银行间拆放款利率(Libor)操纵一案.(完)

--编译 郑茵;审校 沈以文

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐