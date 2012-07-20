〔新债招标〕中国进出口行五年和七年增发债利率均基本符合预期--业内人士

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透上海7月20日电---业内人士周五透露,中国进出口银行上午在银行间债市招标发行的五年期增发固息债,中标利率3.5710%,七年期增发固息债中标利率为3.8251%,两者均基本符合预期.
市场对五年债的预测均值为3.55%,七年债预测均值则为3.82%.
业内人士并透露,五年期债投标倍数为1.26倍,七年期债投标倍数为1.31倍.
该期债为进出口行今年第10和11期金融债.分别为其今年第七期CN120307=CFXS(五年品种)和第八期CN120308=CFXS(七年品种)的增发,上市后与相应券种合并交易.具体条款如下:
第10期 第11期
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发行金额 150亿元 150亿元
期限/计息方式 五年/固息 七年/固息
招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式)
缴款日/起息日 8月2日 8月8日
发行期 7月20日-8月2日 7月20日-8月8日
上市日 8月8日 8月14日
基本承销额 无 无
增发债票面利率 3.49% 3.71%
---------------------------------------------------------------(完)
--发稿 丁淑琴; 审校 乔艳红
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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