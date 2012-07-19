〔中国保险〕提高无担保债券投资上限,允许投资混合债和可转债--保监会

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透北京7月19日电---中国保险投资松绑的领域进一步明确.中国保险监督管理委员会周四称,将提高保险机构无担保债券的投资上限,并允许投资混合债券和可转换债券.
保监会网站新闻稿援引"保险资金投资债券暂行办法"做出上述表示.新办法主要在增加投资品种和调整投资比例等方面予以松绑.
据保监会消息,今年上半年保险业企稳回升,全国实现保费收入8,532.3亿元人民币,同比增长5.9%.
截至6月底,中国保险公司总资产6.78万亿元,较年初增长13.3%;净资产6,746.6亿元,较年初增长21.2%.偿付能力达标公司占公司总数的94.6%,资产总量占行业资产总量的98.2%.部分保险公司偿付能力风险得到化解,目前没有出现系统性和区域性风险.[ID:nSB1673256](完)
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--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比