〔中国保险〕提高无担保债券投资上限,允许投资混合债和可转债--保监会

路透北京7月19日电---中国保险投资松绑的领域进一步明确.中国保险监督管理委员会周四称,将提高保险机构无担保债券的投资上限,并允许投资混合债券和可转换债券.

保监会网站新闻稿援引"保险资金投资债券暂行办法"做出上述表示.新办法主要在增加投资品种和调整投资比例等方面予以松绑.

据保监会消息,今年上半年保险业企稳回升,全国实现保费收入8,532.3亿元人民币,同比增长5.9%.

截至6月底,中国保险公司总资产6.78万亿元,较年初增长13.3%;净资产6,746.6亿元,较年初增长21.2%.偿付能力达标公司占公司总数的94.6%,资产总量占行业资产总量的98.2%.部分保险公司偿付能力风险得到化解,目前没有出现系统性和区域性风险.[ID:nSB1673256](完)

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