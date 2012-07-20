〔伦敦奥运〕英国首都汇集全球清洁工

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦7月18日电---伦敦奥运会将于下周开幕，届时汇聚英国首都的并不只有全世界最优秀的运动员们。

一支几乎全部由学生组成的清洁工队伍，已经从全球各地飞抵伦敦，他们将参与奥运并且从中获得一定的收入。

运动员和官员住在崭新的奥运村，这些清洁工的临时驻地则是一个由金属回收场地改造而成的“清洁工营地”，这里有100个左右的临时木屋，每一个放置了高低床的木屋里可以住10个人。

清洁工驻地被仓库、一条全是生锈的报废船只的运河以及一条繁忙的公路所包围，即便这样，这里的居住者依然乐观地决定要看到它积极的一面。

“我喜欢这个营地，我喜欢待在这儿，所以我觉得伦敦是个好地方。我喜欢在奥运会里工作，”一位来自匈牙利的清洁工，也是一位21岁的医学生说。

“我觉得这个营地还不错，我在这认识了很多人，不过它确实有一点拥挤。”

这些新招募的工人来自世界各地，他们将共同参与到庞大的奥运会清洁工作中来。

大部分人来自匈牙利和西班牙，其他人来自欧洲各地甚至欧洲以外的国家。小木屋上飘扬着法国、新西兰以及美国的国旗。

瓦楞铁皮

由于近日英国《每日邮报》报导称，营地里75个人共用一个淋浴，很多新来的人将这里描述成监狱或者贫民窟，这块地方一下子成为新闻关注的焦点。的确，瓦楞铁皮的大门、铁丝网、一个写着“J·柯林斯 金属回收商”的破烂招牌，和远处隐约闪现的奥运场馆以及耗资2200万英镑(3400万美元)的伦敦轨道塔比起来，完全像是另外一个世界。

尽管没有想到会住在临时小木屋里，但对这些周三就要开始在奥运公园工作的工人来说，简陋的住宿条件还不是主要的问题。

他们之前就告诉我会10个人住一间房，我就没指望会有大房子。我觉得在这里住一个月还可以，”一位来自西班牙的19岁商学生说。

“但是如果有积水的话这里就会变得非常脏。洗澡很不方便，洗完澡回到房间又会再次弄脏。”

但是如果有人不满意的话，他说，“我觉得那是他们的期望值太高了。”

由于担心丢掉工作，他并不愿意透露姓名，其他人则以在合同里有保密条款为由不愿给出姓名。对大多数人来讲，工资收入能抵消对住宿条件的不满。

这些清洁工每小时的薪酬超过8英镑(12.40美元)，远高于英国成年人每小时6.19英镑和18至20岁的年轻人4.98英镑的最低工资标准，这其中还包括一日三餐以及到达场馆的免费交通。

“比西班牙好多了”

“这比在西班牙收入高，”这位商学生补充说道，“找到这样待遇的清洁工的工作可不容易。”

但是，住宿费却要一天18英镑，或者每月550英镑，大致相当于一套一居室公寓的租金。纽汉姆市政府称，当时批准使用这块土地的时候，就对住宿条件颇感担忧，但政府表示，目前的住宿环境都达到了各项基本要求。

雇用这些清洁工的清洁公司Spotless International Services曾参加过8届奥运会，公司首席执行官洛维特(Craig Lovett)对《每日邮报》的报导感到很愤怒。

“你雇佣3600名工人，有时候有工人有不满，这是很正常的。这里不是监狱，他们随时都可以自由离开。”洛维特告诉路透社记者。

“现在媒体上关于哪些公司没能力招募到足够奥运员工的消息实在太多了，但我们知道如何管理好这些员工。”洛维特补充说，他明显是暗讽负责奥运会安保工作的G4S公司，后者由于无法提供足够多的奥运会安保人员而使奥运会安保工作陷入混乱。

对清洁公司雇佣的这些外国学生来说，能够在常被描述为“全世界最大体育盛宴”举行期间呆在伦敦，远胜过其他别的考虑。

“我来到这做清洁工，还可以住在奥运公园隔壁，”一位22岁的匈牙利学生说，“这已经足够了。”(完)