(重温稿)《中国新债预测》进出口行五年固息债利率预测均值3.55%,七年债3.82%

* 招标品种: 进出口行五年固息债 七年固息债

* 发行金额: 150亿元人民币 150亿元

* 预测均值: 3.55% 3.82%

* 预测区间: 3.50%-3.60% 3.78%-3.87%

* 招标时间: 7月20日(周五)10:00-11:00 7月20日(周五)10:00-11:00

* 受访人数: 7位(银行、券商、保险) 7位(银行、券商、保险)

路透上海7月19日电---中国进出口银行周五将招标发行五年和七年固息债.路透调查显示,二级市场上进出口行金融债流动性偏弱,绝对收益也无优势,加之恰逢资金面收紧,料明日需求平平,中标收益率受资金利率牵引可能略高于二级市场水平。

分析人士表示,进出口行金融债发行规模相对国开行和农发行较小,在二级市场上五年期和七年期成交亦不活跃,难以吸引交易盘介入,投标主体以投资户为主.但五年期债券收益率与短端品种利差已明显收窄,从绝对收益上看并不占优势.七年绝对收益相对五年稍优,需求或略强.

上海一银行交易员表示,虽然紧张资金面并不会明显影响投标数量,但肩负着利润指标压力的机构必然倾向于向高里面投,容易导致中标收益率偏高.

"进出口行五年和七年的债发的少,在二级市场上交易也很少,所以流动性较其他两家(国开和农发)行,而且尤其是五年的债和三年的利差已经很少,收益差不多的话,那我更愿意拿三年的了."他并称.

中债登固息银行间市场固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,五年期品种最新收益率3.5483%,七年期品种最新收益率3.8186%.

上述债为进出口行今年第10和11期金融债,分别为其今年第七期(五年品种)和第八期(七年品种)的增发.其中第七期最新收益率成交价tCN120307=CFXS为3.5338%;第八期最新收益率成交价CN120308=CFXS为3.8095%

中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周四表面平稳,但流动性紧张局面实际并未明显改善.央行公开市场进行逆回购操作,注入流动性并显示引导利率下行之意.而降准预期再次升温也推波助澜,综合作用下机构报价多相对稳定.[ID:nSB1676254]

上述两期债为进出口行今年第10期和第11期金融债.具体条款如下:

第10期 第11期

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发行金额 150亿元 150亿元

期限/计息方式 五年/固息 七年/固息

招标时间 7月20日10:00-11:00 7月20日10:00至11:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式)

缴款日/起息日 8月2日 8月8日

发行期 7月20日-8月2日 7月20日-8月8日

上市日 8月8日 8月14日

基本承销额 无 无

增发债票面利率 3.49% 3.71%

--------------------------------------------------------------- (完)