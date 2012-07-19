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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 16:42 BJT

〔中国债市〕流动性压力推现券收益率续涨,短期走势仍受资金面牵制

路透上海7月19日电---中国银行间债市周四现券收益率大多上行,尽管央行公开市场的逆回购操作放量,但市场流动性紧张未现缓和,现券抛盘压力不减,昨日表现尚属稳定的中长券收益率亦有所走高.

交易员认为,短期内市场资金仍面临一定压力,而央行以何种策略应对仍存不确定性,债市表现依旧会受资金面的牵制.

"(收益率)还是在上,短的长的都涨,大部分人手里都是获利筹码,觉得不好了就卖点,"北京一银行交易员称.

他并指出,今日中长期利率债收益率上涨约2-3个基点(bp),而短融依旧偏弱,收益率继续反弹3-5个bp,相对而言,高评级品种表现好于中低评级,而近期新发短融则乏人问津.

银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周四表面平稳,但流动性紧张局面实际并未明显改善.央行公开市场进行逆回购操作,注入流动性并显示引导利率下行之意.而降准预期再次升温也推波助澜,综合作用下机构报价多相对稳定.[CN/CN]

央行公开市场本周二和周四合计进行两次共1,000亿元人民币七天期逆回购操作,其中今日操作量为800亿元,中标利率分别为3.3%和3.35%.由于适逢2,050亿元的逆回购到期,本周公开市场延续上周的被动净回笼,且规模达600亿元,较上周增五成.[CN/MMTCN]

剩余期限约9.61年的国债120004券最新成交对应收益率CN120004=CFXS为3.28%,上日尾盘为3.26%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 3.0148 3.5321

上日 2.9601 3.4673

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.6145/2.5564

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2709/2.2173

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.7989/2.7311 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 边竞; 审校 乔艳红

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