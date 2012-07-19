〔中国债市〕流动性压力推现券收益率续涨,短期走势仍受资金面牵制

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透上海7月19日电---中国银行间债市周四现券收益率大多上行,尽管央行公开市场的逆回购操作放量,但市场流动性紧张未现缓和,现券抛盘压力不减,昨日表现尚属稳定的中长券收益率亦有所走高.
交易员认为,短期内市场资金仍面临一定压力,而央行以何种策略应对仍存不确定性,债市表现依旧会受资金面的牵制.
"(收益率)还是在上,短的长的都涨,大部分人手里都是获利筹码,觉得不好了就卖点,"北京一银行交易员称.
他并指出,今日中长期利率债收益率上涨约2-3个基点(bp),而短融依旧偏弱,收益率继续反弹3-5个bp,相对而言,高评级品种表现好于中低评级,而近期新发短融则乏人问津.
银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周四表面平稳,但流动性紧张局面实际并未明显改善.央行公开市场进行逆回购操作,注入流动性并显示引导利率下行之意.而降准预期再次升温也推波助澜,综合作用下机构报价多相对稳定.[CN/CN]
央行公开市场本周二和周四合计进行两次共1,000亿元人民币七天期逆回购操作,其中今日操作量为800亿元,中标利率分别为3.3%和3.35%.由于适逢2,050亿元的逆回购到期,本周公开市场延续上周的被动净回笼,且规模达600亿元,较上周增五成.[CN/MMTCN]
剩余期限约9.61年的国债120004券最新成交对应收益率CN120004=CFXS为3.28%,上日尾盘为3.26%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 3.0148 3.5321
上日 2.9601 3.4673
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.6145/2.5564
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2709/2.2173
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.7989/2.7311 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 边竞; 审校 乔艳红
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路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3