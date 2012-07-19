〔伦敦奥运〕现代礼仪：给奥运观光客的小贴士

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦7月16日电---离奥运会不过十几天时间了，伦敦正绷紧了弦，做好一切准备应对即将到来的极端兴奋、戏剧场面以及史无前例的游客数量。如果游客能在观看体育赛事之外，体验到英式生活特有的习俗、癖好以及气质的话，那么他们一定会觉得大开眼界、不虚此行。以下列举了最具有英国特色的11件事物。
1.打招呼
英国现在依然是一个相对不喜欢身体接触的社会。如同世界上许多其他地方一样，以右手与对方紧紧握手是社会上最常见的面对面打招呼方式。握手应当简洁，仅持续几秒，并且握住对方的手后要立刻与对方有眼神交流。不要用其他其他方式使打招呼复杂化，例如把手放在背后或者把对方两手都握住。
社交性的吻面礼在英国正变得越来越流行，但它不属于普遍接受的规范。总的原则是不要亲吻同事以及不认识的人，但可以亲吻亲密的朋友。通常应该亲吻右边脸颊，但直到最后一刻你都得做好亲吻另一边的准备，亲吻一下即可。仅仅把脸颊贴在一起可能会让人觉得不太真心，但在可接受的嘬一口和过火的热吻之间还是有明确的界限的。
2.介绍
在被介绍给他人之时，传统的英式做法为用“How do you do?”向初次见面的对方问好。尽管听起来很奇怪，但是对于“How do you do?”这一问好的合适回答却是将它再说一遍。在某些不太正式的场合，往往只要说“Hello”就可以了。在一些更不正式的场合，会有人问你“Hi,how are you?”，这时你应该给出积极的回答“Fine thanks, and you?”
如果你想把自己认识的人介绍给其他人，你得遵循以下的准则：你应该将男士介绍给女士；把年少的介绍给年长的；先把某个人介绍给一个团体，然后再向这个人介绍这个团体。除非是在正式场合，否则你不需要介绍对方的姓。
3.酒吧
如果你没在一间英国小酒店喝上一杯的话，你的英国之行一定是不完整的。你只能在吧台买酒，只有食客才会有桌子，不一定需要付小费。别在吧台上长时间占着位子，因为那样其他客人就没法买酒了。如果你们是一大群人来酒吧喝酒的话，人们通常会依次给每个人买一杯酒。不要搞特殊，也不要退缩。主动说出来，不要被动。
4.排队
在一些场合，其他国家的人可能乱作一团、推推搡搡，但英国人永远会规规矩矩地排队。事实上，英国人把抱怨队伍移动得慢当做一件乐事。对于一个外国人而言，他能犯下的最失礼的事就是插队了。面对一个插队的人，即使是最沉默的英国人都会犀利地让他去队尾排队。为了避免失礼，如果你不确定队尾在哪里的话，你最好问问周围的人“这是队尾吗？”
5.说“sorry”
对许多英国人而言，道歉其实是在生活中小小不快的一种自然反应。这种说法听起来很不合逻辑，但却深深植根于英国精神中。如果有人撞了你、踩了你的脚，或者碰撒了你的杯子，念叨一句“sorry”是很自然的事情。
显然这声“sorry”并不是真正意义上的道歉，它不含有“我因自己的过错而感到内心不安”这层意思。事实上，英国人口中的“sorry”，与其他一些更激烈的民族文化中的“你怎么搞的”异曲同工。英国人也清楚的知道这一点。当他们冒犯了他人而别人冒出一句“sorry”时，他们往往温文尔雅的回应，对方则会报以更进一步的道歉。游客们应该认识到，“sorry”这个词在英国就如同贬值的货币一样，早就失去了最初的价值。
6.自我贬低
自我贬低浸透在英国文化中。英国人将自吹自擂视作洪水猛兽，同时还极为鄙视急功近利、自负和妄自尊大这些性格特点。在其他文化中，自我称述中提及的优点往往是对自我价值的一种自信的表达，而在英国，同样的事物却被当做是自我吹捧。如果你想避免英国人的误解的话，你最好学着对自己的优点轻描淡写，说得越低调越好。英国人对这样话语会逐字推敲，同时也会欣赏你的谦虚。
7.观看比赛
英国人以重视比赛公平闻名。尽管他们在赛场上与对手剑拔弩张，但他们总是会欣赏对手的才能与无畏。当你在露天体育坐下时，你得兼顾周围观众的利益，不要挡住他们的视线，也别兴奋过头、窜上跳下。过于大声的喊叫、欢呼和呐喊会妨碍其他观众，同时也会被视为举止不当。
8.出租车
如果你看到出租车亮着“空车”的牌子的话，只需要伸出一只手臂从人行道上微微倾斜身体，就可以引起出租车司机的注意了。千万不要大叫“出租车”，也别把手臂挥个不停。上车之前（乘客坐在后座），从车前窗告诉司机你的目的地。按照伦敦式的做法，男士应该让女士先上车，并让女士坐软座。如果需要的话，男士只能坐折叠座位。到了目的地之后，你应该先下车，然后从车前窗把车资递给司机。目前给10%的小费比较恰当。
9.茶
英国人最爱的莫过于将脚架在垫脚凳上再喝上一杯茶了。英式茶会极其雅致，它已经被视为是英国国民性的表现。如果侍者将茶壶放在了桌子上却没为大家倒茶，那么靠茶壶最近的那个人就得承担起给每个人倒茶的任务。茶杯中应先注入茶，然后再加奶或糖。一旦你已经调好了茶，把勺子从杯子里拿走，放在茶碟上。喝茶的时候，用拇指和食指捏着茶杯的柄，别把小指翘在空中。
10.小费
在英国的饭店，你可以随意选择是否给小费。但这种随意是随着具体场合而变化的。看看你的账单，如果它写了“不包括服务费”(Service not included)，那就意味着你得给小费，小费通常是10%。
如果你用信用卡付账，那么在输入个人身份识别码之前，你通常可以加上小费的金额。你也可以用现金付小费，或者有些地方会设置自动添加小费的程序。出租车现行的小费为10%。
在一些更高级的旅店，如果侍者和搬运工帮你把包提到房间的话，你得给他们点赏钱，一两磅就行。如果门卫曾帮你叫出租车或帮你搬行李，那么你退房之前也得给他们点小费。有些酒吧如同饭店一样，你可以找到位置坐下来，会有专人为你送上你点的酒，这种地方要付10%的小费。而在是在买完酒就走的小酒馆，就不用付小费。
11.天气
众所周知，英国人非常喜欢无休无止的谈论天气。在英国任何地方，天气这个话题都是打破沉默的利器。当两个陌生人相遇的时候，比如说他们正好排在同一个队伍里，按照礼节他们应当就天气问题闲聊几句。英国天气的最大特征在于其不可预测性。英国的天空永远在变换表情。这会儿还是阳关普照，下一秒可能就下起了阵雨。上午出门还是大风，下午就可能变成雨下个不停。有了如此变幻莫测的天气作话题，英国人的闲聊永远不会冷场。（完）
编译： 孙舒 发稿：王燕焜
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比