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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 16:55 BJT

〔新加坡金融〕金管局称正在检查各金融机构对利率指标的设定情况

路透新加坡7月19日电---在全球央行审视伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)制定程序之际,新加坡金融管理局周四也表示,正在检查各金融机构对利率指标的设定情况.

"多个国际金融中心的监管当局正在检查银行制定关键市场利率指标的操作.金管局在新加坡也不例外,"金管局发言人在通过邮件发送的声明中表示.

新加坡银行间拆放款利率(Sibor)是新加坡银行公会(Association of Banks in Singapore,ABS)根据12家在该国经营的银行报价制定的,被广泛运用于抵押贷款和其它贷款的定价中.(完)

--编译 梁睿雪;审校 丁琦

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