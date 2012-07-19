主要国家经济指标预测--7月20日****

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透7月20日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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7月19日(四)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,531
外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超36
7月20日(五)
0130 澳洲进口物价(较前季) 第二季 +1.5% -1.2%
出口物价(较前季) +0.5% -7.0%
0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -0.2% -0.3%
(较上年同期) +1.8% +2.1%
0830 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 6月 短差61 盈余44.2
公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 110 155.8
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 -0.2% -0.1%
(较上年同期) +1.8% +1.2%
央行核心CPI(较前月) -0.1% +0.2%
(较上年同期) +2.3% +1.8%
1430 美国ECRI一周领先指标 7月13日当周 -- 123.2
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 6月 顺差22.46 --
0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 5月 赤字25 --
(经季节调整)(亿欧元) 盈余109 --
0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 5月 净流入389 --
0800 意大利工业订单(较前月) 5月 +1.7% --
(较上年同期) -9.4% --
工业销售(较前月) -0.5% --
(较上年同期) -2.7% --
0830 英国零售销售(较前月) 6月 +0.1% +0.6%
(较上年同期) +1.6% +2.4%
0830 英国扣除燃油的零售销售(较前月) 6月 +0.3% +0.4%
(较上年同期) +2.2% +2.6%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月14日当周 38.6 36.5
初请失业金人数四周均值(万人) 37.6 --
续请失业金人数(万人) 7月7日当周 331.4 329.9
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 5月 +0.9% +0.3%
1400 美国成屋销售年率(万户) 6月 437 463
1400 美国领先指标 6月 -0.3% -0.1%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 7月 负12.9 负8.0
2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 6月 0.94 --
(完)
--编译 龚芳/肖群英;审校 徐文焰
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3