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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 07:04 BJT

****主要国家经济指标预测--7月20日****

路透7月20日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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7月19日(四)

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,531

外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超36

7月20日(五)

0130 澳洲进口物价(较前季) 第二季 +1.5% -1.2%

出口物价(较前季) +0.5% -7.0%

0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -0.2% -0.3%

(较上年同期) +1.8% +2.1%

0830 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 6月 短差61 盈余44.2

公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 110 155.8

1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 -0.2% -0.1%

(较上年同期) +1.8% +1.2%

央行核心CPI(较前月) -0.1% +0.2%

(较上年同期) +2.3% +1.8%

1430 美国ECRI一周领先指标 7月13日当周 -- 123.2

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 6月 顺差22.46 --

0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 5月 赤字25 --

(经季节调整)(亿欧元) 盈余109 --

0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 5月 净流入389 --

0800 意大利工业订单(较前月) 5月 +1.7% --

(较上年同期) -9.4% --

工业销售(较前月) -0.5% --

(较上年同期) -2.7% --

0830 英国零售销售(较前月) 6月 +0.1% +0.6%

(较上年同期) +1.6% +2.4%

0830 英国扣除燃油的零售销售(较前月) 6月 +0.3% +0.4%

(较上年同期) +2.2% +2.6%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月14日当周 38.6 36.5

初请失业金人数四周均值(万人) 37.6 --

续请失业金人数(万人) 7月7日当周 331.4 329.9

1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 5月 +0.9% +0.3%

1400 美国成屋销售年率(万户) 6月 437 463

1400 美国领先指标 6月 -0.3% -0.1%

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 7月 负12.9 负8.0

2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 6月 0.94 --

(完)

--编译 龚芳/肖群英;审校 徐文焰

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