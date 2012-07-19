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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 17:26 BJT

〔中港股市〕港股跳涨至近两周高位,内地股市亦收高

* 恒生指数攀升1.7%,沪深300指数涨0.4%

* 恒生指数和恒生国企指数未能突破阻力位,显示涨势或已触顶

* 中资银行股表现强劲,支撑狂热的股指期货买兴

* 电能实业上扬,受上半年业绩提振

路透香港7月19日电---香港股市周四升至近两周高点,此前公布的美国房市数据和企业财报较预期强劲,提振了风险胃纳,但指数未能收在技术阻力上方,显示涨势可能已触顶.

内地股市亦上涨,但从早盘高位回落.有交易员表示,周五将有股指期货7月合约到期清算,对盘中行情起到推波助澜的作用.对股指期货的强烈买兴亦是港股劲扬的部分原因.

"我想这么长一段时间以来,市场都处于横向盘整状态,让人对如何支配手中的资金无所适从,人们对此感到有点厌烦,"一家欧洲基金管理公司驻香港的资深交易员表示.

"今日出现的新买盘中有很大一部分是因为风险资产估值和价格之间的落差.资金开始从海外流回香港,这点也起到帮助,"这位交易员说.

沪深300指数.CSI300涨0.4%.沪综指.SSEC收高0.7%.

恒生国企指数.HSCE跳升2.4%,但未能收在约9,539.5点上方,此水准为2011年10月至2012年2月涨势的61.8%回档位.

恒生指数.HSI收高1.7%,报19,559.1点,为7月6日以来最高位,但未能收在约19,588.9点的200日移动均线切入位上方.

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