〔中港股市〕港股跳涨至近两周高位,内地股市亦收高

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
* 恒生指数攀升1.7%,沪深300指数涨0.4%
* 恒生指数和恒生国企指数未能突破阻力位,显示涨势或已触顶
* 中资银行股表现强劲,支撑狂热的股指期货买兴
* 电能实业上扬,受上半年业绩提振
路透香港7月19日电---香港股市周四升至近两周高点,此前公布的美国房市数据和企业财报较预期强劲,提振了风险胃纳,但指数未能收在技术阻力上方,显示涨势可能已触顶.
内地股市亦上涨,但从早盘高位回落.有交易员表示,周五将有股指期货7月合约到期清算,对盘中行情起到推波助澜的作用.对股指期货的强烈买兴亦是港股劲扬的部分原因.
"我想这么长一段时间以来,市场都处于横向盘整状态,让人对如何支配手中的资金无所适从,人们对此感到有点厌烦,"一家欧洲基金管理公司驻香港的资深交易员表示.
"今日出现的新买盘中有很大一部分是因为风险资产估值和价格之间的落差.资金开始从海外流回香港,这点也起到帮助,"这位交易员说.
沪深300指数.CSI300涨0.4%.沪综指.SSEC收高0.7%.
恒生国企指数.HSCE跳升2.4%,但未能收在约9,539.5点上方,此水准为2011年10月至2012年2月涨势的61.8%回档位.
恒生指数.HSI收高1.7%,报19,559.1点,为7月6日以来最高位,但未能收在约19,588.9点的200日移动均线切入位上方.
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3