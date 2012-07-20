阿萨德在拉塔基亚指挥工作--反对派

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透安曼7月19日电---叙利亚反对派消息人士和一名西方外交官周四表示，叙利亚总统阿萨德正在叙港口城市拉塔基亚(Latakia)，指挥应对大马士革自杀式炸弹袭击的工作。18日的炸弹袭击造成包括阿萨德姐夫在内的三名叙高官丧生。
他们表示，阿萨德正指挥政府的行动。阿萨德自袭击发生以来尚未公开露面。尚不清楚阿萨德是在袭击发生前后何时前往的拉塔基亚。
一位拒绝透露姓名的反对派高官表示：“我们的情报显示，他在拉塔基亚的行宫中，他或许已在那里数日了。”
阿萨德的这座行宫位于拉塔基亚附近的山区。
一名追踪叙利亚局势的外交官表示：“每个人现在都对阿萨德如何维持政权结构拭目以待。昨天的炸弹袭击（对阿萨德）造成了沉重打击，但并不致命。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。