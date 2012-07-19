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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 17:33 BJT

〔中国债市〕人民币利率互换变动不大,资金面未改观市场观望情绪抬头

路透北京7月19日电---中国人民币利率互换(IRS)报价周四变动不大.交易人士指出,央行滚动逆回购效用减弱,流动性紧绷并无实质改善,对今日IRS市场影响有限,如果降准靴子迟迟不落地,未来资金价格难被拉低,短期市场或青睐窄幅震荡以待政策面提供指引.

"基本没怎么动...今天消息面比较清淡."北京一大型银行交易员称,"短期资金利率下不来."

上海一银行交易员提到,降准不可避免一定会降.不过他反问,"降准又怎么样,降准后的(资金)利率就会很低吗?"

中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周四表面平稳,但流动性紧张局面实际并未明显改善.央行公开市场进行逆回购操作,注入流动性并显示引导利率下行之意.而降准预期再次升温也推波助澜,综合作用下机构报价多相对稳定.[ID:nSB1676254]

中国央行公开市场今日进行了800亿元人民币的逆回购操作.据此计算,本周公开市场将净回笼600亿元.[CN/MMTCN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 2.7250/2.8725 2.4740/2.5720 2.5380/2.6260 2.6600/2.7540 2.6675/2.9250

周三 2.6158/2.7250 2.4573/2.5407 2.5160/2.6020 2.6420/2.7293 2.6617/2.9083

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变动 0.1092/0.1475 0.0167/0.0313 0.0220/0.0240 0.0180/0.0247 0.0058/0.0167

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年6月人民币IRS成交的名义本金总额为3,142.14亿元,环比增长近两成.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 林高丽

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